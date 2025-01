Domagoj Duvnjak, jedan od najboljih hrvatskih rukometaša svih vremena, na SP-u u Hrvatskoj imat će svoj posljednji ples za reprezentaciju. Kapetan hrvatske reprezentacije nakon bogate karijere, jedne od najboljih u povijesti rukometa, sprema se reći zbogom. Ovoga puta još ne klubu Kielu, ali reprezentaciji nakon Svjetskog prvenstva nažalost - da.

'Zdravlje je dobro'

No, teško mu to možemo zamjeriti nakon svega što je dao za Hrvatsku, koliko se raubao za nju, kakav je idol mladih. Domaći teren, Svjetsko prvenstvo, preko 250 utakmica u nacionalnom dresu, preko 700 golova... Završetak će biti filmski, a posebno još ako se uspije oprostiti od Hrvatske s medaljom oko vrata. Iako u 37., Domi igra sjajno i u dobroj je formi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Razgovor s Duvnjakom počeli smo s najubičajenim prvim pitanjem kad razgovaramo s njim. Kako zdravlje?

"Hvala Bogu, zdravlje je dobro, na mjestu. Nemam nikakvih problema i veselim se prvenstvu. Treba dočekati početak, u tijeku su završne pripreme", kazao je za portal Net.hr u uvodu Domagoj Duvnjak.

U prvom dijelu dana tijekom priprema u Prelogu trening traje od 10 do 12 sati. Slijedi ručak, dnevni odmor i onda prvi sastanak na kojem se analizira napravljeno u jutarnjim satima. U 18 sati kreće večernji dio treninga, također u trajanju dva sata. Hrvatska će se u Prelogu pripremati do srijede 8. siječnja kada u Varaždinu igra prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom (20.15 sati).

'Krenuo je jači dio, ali smanjivat ćemo gas kako se prvenstvo bude približavalo'

"Krenulo je onaj jači dio, ali sad kako se približava SP, smanjivat ćemo gas kako bi što od odmorniji dočekali Svjetsko rukometno prvenstvo. Umorni nismo, sve je super. Drago mi je da su svi dečki željni, voljni, svi smo zdravi i to je ono najbitnije."

Hrvatska je u prvoj pripremnoj utakmici za SP razbila Italiju s visokih 36-20.

"Zadovoljan sam utakmicom i svime pokazanim u njoj. Bila je to stvarno jedna dobra provjera. Italija nije bezazlena ekipa, iako moramo priznat i reći kako im tri-četiri glavna igrača nisu igrala. Ono što veseli je da smo bili stvarno svih 60 minuta koncentirani i onako lijepo je bilo vidjeti dečke koji su bili puno agresivniji u obrani, napad je bio dobar. Znate kako ja to gledam, ne smijemo se zavaravati. Lijepo je uvijek dobivati tako velikom razlikom, ali ono pravo nas tek čeka".

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Koliko Domagoju telefon zvoni zbog molbi za ulaznicama?

"(Smijeh). Iskreno ću ti reći, ali nije puno, stvarno nije puno. Stvarno jedva čekam podijeliti ulaznice da uđem fokusiran u turnir. Zove ovaj, zove onaj, pitaju me gdje ćeš mi ostaviti ulaznice, ali sve je to lijepo. Nisam još imao puno poziva, ali onaj val se tek očekuje. Nismo baš dobili puno ulaznica. Sigurno će sad, kako se SP približava, biti više upita. Sve to treba sa strane staviti i ostaviti upite za ulaznice iza sebe, te imati samo i isključivo maksimalan fokus na utakmice."

'2009. je bilo potpuno ludilo'

Vraća li Domija situacija, ovaj domaći SP na onaj 2009.? Uspomene i slike vjerojatno dolaze same od sebe, iako je bio mlađi. Nasmijao se na ovo "mlađi"...

"Puno mlađi Silvijo moj, puno mlađi hahaha. Bilo mi je to četvrto veliko natjecanja u dresu Hrvatske. Iskreno sad, 2009. je bilo potpuno ludilo. Euforija ono do kraja, napravilo se puno dvorana novih. Tih godina smo imali i super rezultate. Bilo je to stvarno nešto nezaboravno. Ovaj SP je definitivno drugačiji osjećaj. Pritisak je isto velik, ali uvijek je veliki pritisak kad je u pitanju hrvatska rukometna reprezentacija. Mi sportaši smo naviknuli na pritisak igrajući za klubove, tako da... Ta prva utakmica protiv Bahreina će biti dosta teška, to sigurno, samo su praktički dva igrača u rosteru u odnosu na EP 2018. isto u Hrvatskoj, Cindra i Marko Mamić mislim da su samo bili. To nisu lake utakmice, ali ono što uvijek ponavljam, bitno je dobro otvoriti turnir i da se zakotrlja ta euforija, ludilo i uz naše navijače, tu energiju, može se napraviti definitivno puno."

Foto: Profimedia Duvnjak protiv Karabatića u finalu SP-a u Hrvatskoj 2009. Utakmica se igrala u Areni Zagreb. Nažalost, taj smo sraz izgubili.

Ždrijeb nam je naklonjen, ali Iako raspored u prvom krugu djeluje povoljno, izbornik i momčad svjesni su da nema prostora za podcjenjivanje protivnika. U slučaju prolaska dalje, gotovo sigurno nas čeka susret s ozbiljnim protivnicima poput Slovenije, Islanda i Kube u drugom krugu. Ne želimo stavljati pritisak na ikakvu medalju, ali kako bi htjeli si da Duvnjak uzme medalju na oproštaju. Molit ćemo Boga za to, pa i za zlato, zašto ne. Zlatko Horvat je putem Net.hr-a poslao poruku Duvnjaku da samo uživa u svom zadnjem turniru za reprezentaciju. Sve ostalo će doći samo od sebe.

'Neće mi biti lako kad dođe ta zadnja utakmica'

"(Smijeh). Silvijo, znaš kako ti ja gledam na to? Ovo što je Zlaja rekao, rekao sam to već u par intervjua, pa i tebi u našem prošlom uoči Olimpijskih igara u Parizu, ali ovaj SP, ovaj turnir ću baš uživati. Definitivno mi neće biti lako kad dođe ta zadnja utakmica, vidjet ćemo u kojoj fazi. Naravno da bi bio najsretniji da osvojim medalju, ne samo radi sebe, ne samo zato jer je to moje posljednje veliko natjecanje za Hrvatsku, nego radi hrvatskog rukometa i radi momaka ovdje. U reprezentaciji ima toliko mladih momaka koji nisu okusili tu radost i sreću kad se osvoji medalja. Nemam nikakav pritisak. Uživat ću u svojoj Hrvatskoj, u Zagrebu, uživat ću u ovom zadnjem prvenstvu bez obzira na rezultat. Da zaokružim taj svoj reprezentativni put. Ponovit ću ti opet, nitko sretniji od mene da se oprostim od najdražeg dresa s medaljom."

Pritisak je velik, to vjerujemo...

"Pogotovo sad, uvijek je pritisak, kao što sam rekao. Sad igramo kod kuće, ali svi u reprezentaciji znaju se nositi s pritiskom. Mi s tim živimo. Nekako da vtaj pritisak, da probamo pretvoriti u pozitivnu energiju. Mislim da je to ono što bi trebalo napraviti. Pritisak je, manje - više, uvijek isti, ne želiš razočarati 15 000 ljudi u dvorani i možda zbog toga je pritisak malo veći nego ostala prvenstva.

Dugo čekamo na medalju, predugo...

"Je, 2020. smo uzeli zadnju medalju i za ovu reprezentaciju to je definitivno malo. Znači, 5 godina bez medalje. Znamo kako je uspješan hrvatski rukomet, što je hrvatska rukometna reprezentacija znači za hrvatski sport, što je sve osvojila kroz povijest, na što je sve naviknula naciju. Najsretniji bi bio radi hrvatskog rukometa da se vrati tamo gdje mu je i mjesto", govori nam Domi.

'Danska je svijet za sebe'

Koga sve uz Hrvatsku Duvnjak vidi kao favorite?

"Danska, Norveška, Švedska, Njemačka, Španjolska, Francuska, Egipat... užasno teško pitanje i na njega uvijek odgovaram isto. Po meni je Danska definitivno svijet za sebe. Francuska je uvijek tu. Ima osjećaj da možemo dobiti svakog, ali možemo i izgubiti od svakog u lošem danu i to je ono na što moramo pripaziti, da imamo konstantu. Da budemo dobri od prve utakmice. Evo recimo, taj Egipat, prijašnjih godina, imaju fenomenalne rezultate i brutalnu ekipu sa španjolskim trenerom, koji će ih sigurno pripremiti na nas. Mislim da će znati što jedemo, što smo taj dan pojeli. Naravno, trebat će dobiti Bahrein i Argentinu i nekako da probamo dobiti Egipat, da odemo u drugi krug s maksimalnim brojem bodova. Onda imaš križanje sa Slovenijom koja je bila 4. na OI, imaš Island koji je stvarno fenomenalni i to su utakmice koje su onda, onako, znaš da si blizu borbe za četvrtfinale i to nekako, znači otišao sam ti previše sad, hehehe".

Nisi Domi, nisi, to i je tako...

"Znači, evo Šveđani, nevjerojatno su se digli zadnjih godina. Norvežani su tu isto. Za Španjolce se uvijek govori kako nemaju šanse, pa se uvijek uključe u borbu za medalje. Njemačka koja je opet napravila fenomenalnu ekipu. Nadam se da se možemo potući s tim reprezentacijama."

'Sjećam se 2003. i Argentine, gledao sam tu utakmicu doma, u Đakovu'

Bahrein, Argentina, Egipat u prvom krugu...

"Reprezentacija koje nisu za podcijeniti, nikako".

Sjetimo se samo Argentine 2003. na onom zlatnom SP-u, pa nedavno. Gdje je Domagoj gledao utakmicu protiv Argentine 2003.?

"Doma, u Đakovu. Sjećam se te utakmice. Kad sam imao vremena, uvijek sam znao upaliti te utakmice na YouTubeu. Igrali smo s Argentinom i u Oslu, jedva smo ih dobili, jedan razlike. Bilo je 20-19. Jako jedna ružna utakmica i to je ono što mi govorimo da ne volimo igrati s takvim 'divljim' reprezentacijama. Tu spada i Bahrein. Izbornik Sigurdsson je baš o tome govorio na pressici, igrao je jako puno protiv Bahreina s Japanom. U rangu su s njima, možda čak i iskusniji nego Japan. Sjeti se 2009 i Južnu Koreju. Prva utakmica jedva ih dobili, Pero Metličić zabio ja mislim dva, jedan razlike ih dobili, sa svim tim iskusnim igračima. To su te jako teške, ružne utakmice, ali bilo kakva pobjeda, pa i jedan razlike, samo da se krene u turnir s pobjedama.

Foto: Profimedia Duvnjak je debi na velikom natjecanju imao u grupnoj fazi na SP-u 2007. protiv Španjolske, a u međuvremenu je postao jedan od najboljih igrača Hrvatske ikad i jedan od najboljih rukometaša modernog doba. Na ovoj fotografiji Duvnjak igra za mladu selekciju Hrvatske u kolovozu 2005. na SP-u u Dohi. Hrvatska je pobijedila Dansku u utakmici za treće mjesto 32-31.

Hrvatska ima stvarno dobar roster. Nažalost, nedostajat će Matej Mandić, ali ima tu kvalitete, ima tu dinamita.

"Ima, stvarno ima. Na svakoj poziciji ima dva-tri-četiri odlična igrača. U dobroj smo formi. S Kuzmanovićem i iskusnim Pešićem stvarno imamo bazu da možemo napraviti dobar rezultat i nadam se da ćemo pokazati puno bolje lice nego na OI u Parizu. Morat ćemo ići iz utakmice u utakmicu, to će biti ključni, bez toga nema. Vidjet ćemo dokle ćemo dogurati. Hrvatska ima kvalitetu složiti dobru obranu, ne imati toliko tehničkih grešaka u napadu, sve je to sastavni dio rukometa i uz naše navijače za koje se nadam da će ispuniti punu dvoranu, koji će nas nositi, da ostvarimo što bolji rezultat".

'Ove godine igram puno u napadu'

Domi je kao vino - što stariji, to bolji...

"(Smijeh). A hvala ti. Dobro se osjećam stvarno, ove godine puno igram u napadu, prošle sezone je trener Filip Jícha odredio da igram obranu, ove sezone imali smo velikih problema s ozljedama u Kielu tako da smo ostali na tri vanjska igrača. Hoćeš, nećeš, moraš igrati. Ali dobro, forma je dobra, nadam se da ću tako i nastaviti na prvenstvu".

Foto: Profimedia Rođen je 1. lipnja 1988. godine u Đakovu, gdje je i započeo svoju rukometnu priču. Sa svojih 197 centimetara visine i 98 kilograma, Duvnjak je impozantna figura na terenu. Igra na poziciji srednjeg vanjskog, a po potrebi i lijevog vanjskog igrača.

Čitava obitelj bodrit će i gledati Domagoja na SP-u.

"Točno, supruga i troje djece. Sestra mi dolazi iz Berlina. Majka i otac, ako bude još ulaznica možda još netko od rodbine dođe i to je to. To će mi biti definitivno još jedan dodatni motiv. To ti je ta privilegija, da tvoja obitelj, tvoji roditelji da braća i sestre, prijatelji, kumovi, da mogu doći na jedan takav spektakl".

'Ljudi, uživajte i budite uz nas'

Kakvu bi poruku Domi poslao hrvatskim navijačima i javnosti?

"Uživajte u prvom mjesecu na ovom SP-u, samo neka uživaju naši ljudi. Budite nam podrška, a ja se nadam da ćemo mi vratiti to na terenu. I u teškim trenucima neka nam budu podrška, jer to nama puno znači uvijek, definitivno, pogotovo taj prvi krug. Puno igrača u rosteru nije igralo prvenstvo doma", zaključio je Domagoj Duvnjak.

