Domagoj Duvnjak - Hrvatski rukometni virtuoz

Domagoj Duvnjak jedan je od najuspješnijih hrvatskih rukometaša svih vremena koji već desetljeće predvodi njemački THW Kiel i hrvatsku mušku rukometnu reprezentaciju. Svojom igračkom inteligencijom, liderskim sposobnostima i predanošću postao je sinonim za vrhunski rukomet.

Osobni podaci

Rođen je 1. lipnja 1988. godine u Đakovu, gdje je i započeo svoju rukometnu priču. Sa svojih 197 centimetara visine i 98 kilograma, Duvnjak je impozantna figura na terenu. Igra na poziciji srednjeg vanjskog, a po potrebi i lijevog vanjskog igrača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rukometni put

Početci karijere

Rukomet mu je u krvi - otac Ivan bio je rukometni trener, majka Ivanka također je igrala rukomet. Prvi rukometni koraci vezani su uz RK Đakovo, gdje je već sa 16 godina zaigrao u prvoj hrvatskoj ligi. Nakon toga slijedi transfer u RK Zagreb, gdje je od 2006. do 2009. godine osvojio tri dvostruke krune.

Klupska karijera

Prvi koraci u Hrvatskoj

Svoju profesionalnu karijeru započeo je u RK Đakovo (2004-2006), gdje je debitirao sa samo 16 godina u prvoj hrvatskoj ligi. Nakon impresivnih nastupa, prelazi u RK Zagreb (2006-2009), gdje osvaja tri uzastopna državna prvenstva i kupa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njemačka karijera

Put ga je dalje odveo u njemačku Bundesligu:

HSV Hamburg (2009.-2014.)

THW Kiel (2014.-danas)

U dresu Kiela postigao je najveće klupske uspjehe, uključujući osvajanje Lige prvaka 2020. godine te četiri njemačka prvenstva (2015., 2020., 2021., 2023.).

Reprezentativna karijera

Za hrvatsku reprezentaciju odigrao je impresivnih 257 utakmica i postigao 771 gol. Najveći uspjesi s reprezentacijom:

Bronca na Olimpijskim igrama 2012.

Srebro na Europskim prvenstvima 2008., 2010. i 2020.

Bronca na Svjetskom prvenstvu 2013.

MVP Europskog prvenstva 2020.

Zanimljivosti

Duvnjak je poznat po nekoliko posebnosti:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Djed mu je u mladosti obećavao 50 kuna za svaku ukradenu loptu, što je značajno utjecalo na razvoj njegove obrambene igre

Jako dobro igra prednjeg u 5-1 obrani, a to može zahvaliti upravo gore nevedenom

Oženjen je svojom srednjoškolskom ljubavi Lucijom, s kojom ima troje djece: Šimu (2020.), Juru (2022.) i Ana Maris (2024.)

Nadimak mu je "Dule" za šire mase i suigrače, ali interni nadimak mu je "Domi". "Domi" ga zovu odmalena bliži prijatelji i u obitelj

Kapetan je hrvatske reprezentacije od sezone 2016./17.

Priznanja

Proglašen je najboljim rukometašem svijeta 2013. godine, a dvaput je bio najbolji hrvatski rukometaš (2012. i 2013.). Godine 2020. proglašen je MVP-jem njemačke Bundeslige, što dodatno potvrđuje njegovu kvalitetu i konstantnost.

Domagoj Duvnjak i dalje predvodi THW Kiel i hrvatsku reprezentaciju, pokazujući da je i nakon dva desetljeća profesionalne karijere jedan od najboljih rukometaša svijeta. Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj bit će mu posljednje veliko natjecanje u najdražem dresu reprezentacije Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori gostovao je u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana; 'To moram reći? O, majku ti, sad si me ulovio, ne može to tako'