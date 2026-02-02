FREEMAIL
ZALETIO SE /

Niti u Danskoj doček ne može bez kontroverzi: Izbornik izviždan zbog jedne rečenice

Niti u Danskoj doček ne može bez kontroverzi: Izbornik izviždan zbog jedne rečenice
Foto: Gonzales Photo/lasse Lagoni/imago Sportfotodienst/profimedia

'Zapravo, ni ja nisam rođen tako daleko odavde'

2.2.2026.
9:59
Sportski.net
Gonzales Photo/lasse Lagoni/imago Sportfotodienst/profimedia
Danski su rukometaši i nedjelju u finalu pobijedili Njemačku i postali europski prvaci te u ovome trenutku drže tri europske krune. Uz europsku, tu su i svjetska i olimpijska.

Danski su reprezentativci izašli na balkon u Herningu gdje su ih dočekali okupljeni navijači, a niti kod njih doček nije prošao bez kontroverzi, iako je ova kud i kamo manja i simpatičnija od ove naše. Naime, danski izbornik Nikolaj Jacobsen izviždan je na dočeku u Herningu. 

Mathias Gidsel, MVP prvenstva počeo je svoj govor rečenicom "Vratio sam se u Herning. Moj rodni grad. Rođen sam u bolnici u Herningu“, što je razveselilo okupljene, a onda se na tu izjavu nadovezao izbornik Jacobsen. 

"Zapravo, ni ja nisam rođen tako daleko odavde, kad već Mathias poteže tu kartu“, rekao je Jacobsen i dodao da je rođen u Viborgu. Publika ga je izviždala jer između Herninga i Viborga postoji veliko rivalstvo. 

"Dobro, dobro... ha, ha... smirite se, smirite se“, poručio je Jacobsen kroz smijeh, dok su se zvižduci i dalje čuli s trga. Danski su mediji ovu situaciju označili simpatičnom i drago im je da postoje rivalstva između lokalnih identiteta.

POGLEDAJTE VIDEO: Oni su vladari rukometa! Pogledajte ovo slavlje na kraju velike pobjede

Danska Rukometna ReprezentacijaMathias GidselNikolaj Jacobsen
