Niti u Danskoj doček ne može bez kontroverzi: Izbornik izviždan zbog jedne rečenice

Danski su rukometaši i nedjelju u finalu pobijedili Njemačku i postali europski prvaci te u ovome trenutku drže tri europske krune. Uz europsku, tu su i svjetska i olimpijska.

Danski su reprezentativci izašli na balkon u Herningu gdje su ih dočekali okupljeni navijači, a niti kod njih doček nije prošao bez kontroverzi, iako je ova kud i kamo manja i simpatičnija od ove naše. Naime, danski izbornik Nikolaj Jacobsen izviždan je na dočeku u Herningu.

Mathias Gidsel, MVP prvenstva počeo je svoj govor rečenicom "Vratio sam se u Herning. Moj rodni grad. Rođen sam u bolnici u Herningu“, što je razveselilo okupljene, a onda se na tu izjavu nadovezao izbornik Jacobsen.

"Zapravo, ni ja nisam rođen tako daleko odavde, kad već Mathias poteže tu kartu“, rekao je Jacobsen i dodao da je rođen u Viborgu. Publika ga je izviždala jer između Herninga i Viborga postoji veliko rivalstvo.

"Dobro, dobro... ha, ha... smirite se, smirite se“, poručio je Jacobsen kroz smijeh, dok su se zvižduci i dalje čuli s trga. Danski su mediji ovu situaciju označili simpatičnom i drago im je da postoje rivalstva između lokalnih identiteta.

