Dagur brutalno iskren: 'Nisam sretan, a jedna stvar bila najgora od svega'

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson bio je nezadovoljan nastupom protiv Njemačke, koja je u Areni slavila s 32:29 u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo, koje počinje 15. siječnja i koje prenosi RTL televizija i platforma VOYO.

Susret svjetskih i olimpijskih doprvaka pred gotovo 15.000 gledatelja u Areni protekao je u izjednačenoj igri tijekom gotovo svih 60 minuta, a niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri gola. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Njemačka se u samoj završnici tog dijela igre odvojila na tri gola razlike.

Već početkom nastavka Hrvatska je s dva gola Martinovića uhvatila priključak, da bi ulaskom Slavića na vrata 20-ak minuta prije kraja kod rezultata 20-22 dobila novi impuls. Upravo zahvaljujući nekoliko odličnih reakcija Slavića Hrvatska je serijom 6-2 preuzela kontrolu rezultata koju je držala sve do zadnjih pet minuta dvoboja.

Nažalost, i u završnici utakmice uslijedio je pad igre Hrvatske, Njemačka je susret okončala svojom 6-2 serijom za konačnih 32-29.

Njemačka i Hrvatska će u nedjelju odigrati još jedan pripremni susret u Hannoveru.

"Nisam zadovoljan rezultatom i dijelom naše izvedbe koja nije bila doboljno dobra. Najgore je bilo vraćanje u obranu. Bili smo jako otvoreni, nismo se previše skupili. Nismo bili dovoljno čvrsti. Bilo je previše stop and go."

