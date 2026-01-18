FREEMAIL
oglasio se /

Nakon kardinalne pogreške javio se njemački izbornik: 'To je bio šok za momčad'

Nakon kardinalne pogreške javio se njemački izbornik: 'To je bio šok za momčad'
Foto: Gerhard Koffler/imago Sportfotodienst/profimedia

Gíslason se pojavio pred novinarima i bez okolišanja preuzeo odgovornost.

18.1.2026.
14:36
Sportski.net
Gerhard Koffler/imago Sportfotodienst/profimedia
Rukometni ogled u Herningu odlučen je u samoj završnici, ali ne pogotkom, već pritiskom na zujalicu. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 58. minuti i već sada je jasno da će se još dugo analizirati i prepričavati. Nesmotrenu situaciju njemačkog izbornika pogledajte OVDJE

Pri rezultatu 25:26, Juri Knorr primio je loptu na crti šest metara nakon dodavanja Mira Schluroffa i rutinski pogodio za izjednačenje. Dvorana je već slavila, činilo se da je Njemačka stigla do 26:26. Međutim, slavlje je kratko trajalo. U istom trenutku izbornik Alfred Gíslason pozvao je minutu odmora i aktivirao zujalicu uz teren.

Njemačka se nakon toga više nije uspjela vratiti. Unatoč vodstvu 17:13 na poluvremenu, završnica je otišla u drugom smjeru, a sporna odluka obilježila je cijelu utakmicu. Pojedini su potez već proglasili “glupošću stoljeća”.

Gíslason se pojavio pred novinarima i bez okolišanja preuzeo odgovornost. Priznao je kako je njegova reakcija bila prespora u procjeni situacije.

„Iskreno, mislim da nas je moja minuta odmora koštala barem jednog boda. Pogledao sam prema terenu i Knorr je bio brži nego što sam očekivao. Taj pogodak bi nam jako puno značio. Bio je to šok za momčad“, rekao je islandski stručnjak, kako prenosi Bild.

Osim spornog time-outa, Gíslason je priznao i da bi neke odluke u rotaciji danas donio drukčije. Posebno je istaknuo kako je kapetan Johannes Golla u drugom dijelu trebao dobiti više odmora, te da su alternative za njegove pozicije trebale ranije dobiti priliku.

Uoči posljednjeg kola situacija u skupini A potpuno je jasna. Prema službenoj računici EHF-a, Njemačka prolazi u glavnu rundu u dvije varijante: pobjedom protiv Španjolske s tri ili više pogodaka razlike ili pobjedom protiv Španjolske uz uvjet da Srbija ne svlada Austriju

POGLEDAJTE VIDEO: Matej Mandić: 'Nije bilo dobro, hvala Bogu da smo izvukli pobjedu'

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
