Zubčić otvorio sezonu 15. mjestom, Odermatt pobjedom krenuo u obranu globusa

Filip Zubčić završio je na 15. mjestu u prvoj utrci sezone. Zubo je bio 10. nakon prve vožnje. U drugoj je pokvario plasman ponajviše zbog slabog donjeg dijela staze u kojem je bio dobar u prvoj vožnji.

Pobijedio je Marco Odermatt ispred Marca Schwarza i Atlea Lieja McGratha. Odermatt je tako na najbolji mogući način započeo put k petom Velikom kristalnom globusu u nizu.

Marco Schwarz vrati se na postolje nakon gotovo dvije godine i time pokazao da je ozljeda i oporavak iza njega i da je u stanju vratiti se u vrh svjetskog skijanja.

Atle Lie McGrath ponovio je uspjeh iz prošle sezone trećim mjestom i pokazao da mu Sölden odgovara.

Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia

Kronologija

Foto: Screenshot/fis

- ODERMATT PRVI! Vladar svjetskog skijanja pobjeđuje u prvoj utrci sezone!

- MARCO SCHWARZ PREUZIMA VODSTVO ZA TRI STOTINKE! Hoće li domaćini slaviti kao i jučer ili će Odermatt pobijediti?

- Stefan Brennsteiner drugi! McGrath slavi jer ima postolje.

- Thomas Tumler je tek 13. Ide iza Zubčića koji je 12. McGrath je u vodstvu uoči nastupa posljednje trojke.

- Henrik Kristoffersen je četvrti. Ostaje na 95 postolja u karijeri.

- Sam Maes pada na tek 15. mjesto, vrlo slaba druga vožnja. Zubo je 11. Ostalo je još pet skijaša.

- ATLE LIE MCGRATH PREUZIMA VODSTVO! 36 stotinki je ispred Francuza koji je dugo sjedio u stolcu za vodećeg.

- Žan Kranjec četvrti u cilju. Prva trojka se dugo nije mijenjala.

- Kreće rasplet, ostalo je osam najboljih iz prve vožnje.

Filip Zubčić slab u drugoj vožnji. Deveti je uoči nastupa najboljih osam

- Loic Meillard ide ispred Zubčića, na osmo mjesto. Niti on nije zadovoljan.

- Zubčić je tek osmi. Slab donji dio staze, nažalost, nije prenio brzinu. Zubo je odradio neke solidne djelove staze, ali griješio je prije strmine, a najviše ga je koštao loš donji dio u kojem nije imao brzinu.

- Idemo Zubo!

- Anton Grammel pa Zubo. Nijemac je tek peti.

- Joan Verdu iz Andore ide na peto mjesto. Favrot i dalje vodi, Haaser je drugi, Vinatzer treći.

- Alexis Pinturault je na sedmom mjestu.

- Timon Hugan ulazi u cilj kao peti.

- THIBAUT FAVROT VODI! Francuz je za malenih 6 stotinki prestigao Haasera. Još samo 4 skijaša do Zubčića.

Haaser u vodstvu nakon polovice druge vožnje

Foto: Screenshot/fis

- RAPHAEL HAASER VODI! Odličan donji dio staze je odradio Austrijanac i prestigao Vinatzera. 16 skijaša je do kraja.

- Alex Vinatzer preuzima vodstvo. Gratz je dugo vodio i pridobio već pet pozicija. Ostalo je 20 skijaša do kraja.

Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia

- Nakon pet skijaša u drugoj vožnji u vodstvu je Fabian Gratz iz Njemačke ispred Estonca Tormisa Lainea i Talijana Giovannija Borsottija.

- Drugu vožnju otvara Eirik Solberg koji je za Odermattom zaostao +2,45. Zubčić će na stazu 21.

- POTVRĐENO JE! Start druge vožnje je u 14 sati.

- NOVA ODGODA. Start je sada planiran za 14 sati. Nove informacije u 13:30.

- Zbog vremenskih uvjeta, druga vožnja je odgođena za 13:30 sati. Nove informacije u 13 sati.

Info Soelden ‼️



Due to the present weather situation, the jury together with the OC, has decided to delay today’s second run.



Next decision at 13:00 for a start time of 13:30#FISAlpine #WorldCupSoelden — FIS Alpine (@fisalpine) October 26, 2025

- Druga vožnja na rasporedu je u 13 sati.

Prva vožnja

Zubčić na desetom mjestu nakon prve vožnje

30 skijaša je završilo svoj nastup. Filip Zubčić je na desetom mjestu s 99 stotinki zaostatka za vodećim Odermattom. U drugoj vožnji, koja počinje u 13 sati, Filip će biti u dobroj poziciji za napad. Top pet nije daleko.

Foto: Screenshot/fis

- Alexis Pinturalut se vratio solidnom vožnjom. Na 13. je mjestu.

- Sam Maes je odlično odskijao! Na šestom je mjestu s +0,83. Zubčić je deseti.

- Anton Grammel se probio na deseto mjesto, 23 stotinke iza Zube.

- Joan Verdu je prvi iza Zube, 35 stotinki iza. Zubo je deveti.

Nakon 15 skijaša, Zubo deveti s malim zaostatkom

Marco Odermatt je vodeći, ali nema veliku prednost. Schwarz je samo stotinku iza njega. Brennsteiner im je također blizu. Zubo je odradio solidnu vožnju s jednom greškicom i slabijom prvom polovicom staze. Zaostaje 99 stotinki što je samo 26 stotinki iza petog mjesta.

Foto: Screenshot/fis

- Patrick Feurstein ima najveći zaostatak. Nakon 15 skijaša, Zubo je na devetom mjestu.

- Timon Haugan ima isti zaostatak kao i Favrot, to je 46 stotinki slabije od Zubčića.

- Thibaut Favrot ide na deseto mjesto. Zubčić je i dalje deveti, nitko ga nije prestigao.

- I River Radamus ima velik zaostatak, +1,75.

- Luca de Aliprandini sada ima najveći zaostatak, +1,70, daleko iza svih.

- ZUBO JE POSLJEDNJI S 99 STOTINKI ZAOSTATKA. Razlike su male, nije sve izgubljeno

- Atle Lie McGrath još prije Zubčića. Norvežanin je zaostao 86 stotniki. Zubo je sljedeći.

- MARCO SCHWARZ JE SAMO STOTINKU IZA ODERMATTA. Odličan nastup.

- Loic Meillard je zatvorio elitnu sedmorku. Na posljednjem je mjestu s +0.96. Odermatt je u vodstvu, blizu mu je Brennsteiner.

- Henrik Kristoffersen se nije najbolje snašao, zaostaje 73 stotinke. Vidljivost se pogoršala, posebice u gornjem dijelu staze.

- Thomas Tumler je 58 stotinki iza Odermatta, samo Kranjec je iza njega.

- Lucas Pinheiro Braathen odustaje, zaletio se na jednim vratima pred kraj staze i odustao.

- MARCO ODERMATT, NAJBOLJI SKIJAŠ DANAŠNJICE, PREUZIMA VODSTVO. 25 stotinki je ispred Brennsteinera.

- Žan Kranjec je 66 stotinki sporiji od Austrijanca.

- Počela je utrka. Otvara ju Stefan Brennsteiner. Njegovo vrijeme u cilju je 58.43. Rijetko kada je veleslalom ispod minute, ali tako je danas, postavka je brza, start je spušten.

Foto: Ntb, Ntb/alamy/profimedia

- Zbog vjetra u gornjem dijelu staze, start je pomaknut nešto niže, 50 metara.

- Kako je to izgledalo jučer na ženskom veleslalomu pogledajte OVDJE.

- Veliku najavu sezone pročitajte OVDJE.

- Utrka počinje u 10 sati. Filip Zubčić startat će deseti.

Najava

Nakon ženskog veleslaloma u Söldenu u kojem je Zrinka Ljutić završila na desetom mjestu, a slavila Julia Scheib, i skijaši će otvoriti svoju sezonu FIS Svjetskog kupa.

Naš predstavnik bit će Filip Zubčić koji će sa startnim brojem 10 loviti prve bodove ove sezone.

"Napokon počinje sezona, jedva čekam. Puno smo trenirali ove godine i jedva čekam pokazati što sam uspio napraviti u zadnjih sedam mjeseci. Pripremni period je bio jako dobar, u Ushuaiji smo 'pogodili' jako dobro vrijeme, uvjeti su bili fenomenalni i nadam se da će se to pokazati ove zime", izjavio je 32-godišnji Zagrepčanin uoči svog 11. starta na ledenjaku Rettenbach.

Sve o skijanju pratite na portalu Net.hr.

Nedjeljnu utrku će otvoriti Austrijanac Stefan Brennsteiner, a u elitnoj skupini su još Slovenac Žan Kranjec (2), najbolji skijaš svijeta Švicarac Marco Odermatt (3), brazilski predstavnik Lucas Pinheiro Braathen (4), Švicarac Thomas Tumler (5), Norvežanin Henrik Kristoffersen (6) i Švicarac Loic Meillard (7).

Start prve vožnje je u 10 sati, a druga bi trebala započeti u 13 sati. Prijenos je na Drugom programu HRT-a!

POGLEDAJTE VIDEO: Zubčić najavio pohod u veleslalomu: 'Jedva čekam pokazati što sam spremio u zadnjih sedam mjeseci'