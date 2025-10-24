Pogled na kladionice: Zrinka među favoritkinjama za Globus, ali i olimpijsko zlato

Kreće nova sezona Svjetskog skijaškog kupa. Bit će to jubilarna 60. sezona, a kompletnu najavu sezone možete pročitati OVDJE.

Zrinka Ljutić više nije ime koje se probija u svjetski vrh. Ona je sad ta koju se treba skinuti s trona kada je slalom u pitanju. Zrinka brani Mali kristalni globus, a nije nemoguć niti napad na Veliki. Kladionice joj za to daju dobru šansu.

Naime, Zizi je četvrta favoritkinja za najveću skijašku nagradu. Kladionice daju koeficijent 17 za Zrinkino osvajanje Velikog kristalnog globusa. Lara Gut-Behrami je prva favoritkinja s kvotom 1,83. Slijedi Mikaela Shiffrin na 2,50 pa zatim Sofia Goggia na 15. Blizu Zrinke je Emma Aicher koja je na 19, a ostale su djevojke daleko.

Ova sezona nam nosi i Zimske olimpijske igre koje će se od 6. do 22. veljače održati u Milanu. Zrinka je očekivano među favoritkinjama za zlato. Iako će se stvari mijenjati tijekom sezone, rane prognoze kladionica ju stavljaju na drugo mjesto s koeficijentom 4,90 za zlato, ispred je samo Shiffrin s 2,05. Camille Rast je na trećem mjestu (9,50) pa idu Wendy Holdener (10) i Katharina Liensberger i Petra Vlhova na 11.

