Zimske olimpijske igre su pred vratima: Evo kada gledamo hrvatske predstavnike

Zimske olimpijske igre 2026. samo što nisu počele, a hrvatski predstavnici spremni su pokazati svoje vještine na međunarodnoj sceni. Iako rezultati tijekom sezone nisu u potpunosti ispunili očekivanja, naši sportaši dolaze u Milano i Cortinu s motivacijom za postizanje vrhunskih rezultata.

Ove ZOI, koje se održavaju od 6. do 22. veljače 2026., donose inovativan koncept, natjecanja i ceremonije raspoređeni su na više lokacija u Milanu, Cortini d’Ampezzo te širem području Lombardije i Veneta. Sudjeluje više od 2800 sportaša iz 90 zemalja u 16 sportova, a skijaško planinarenje debitira kao novi olimpijski sport.

Hrvatsko izaslanstvo u alpskom skijanju čine tri muškarca i tri žene: Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić te Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić. U nordijskom skijanju boje Hrvatske branit će Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender, dok u biatlonu nastupaju Matija Legović, Anika Kožica i Krešimir Crnković. Brzo klizanje na kratke staze zastupaju Valentina Aščić i Katarina Burić.

Raspored nastupa hrvatskih predstavnika na ZOI 2026.

Ceremonija otvorenja: Stadio Giuseppe Meazza, Milano 6. veljače, 20 sati

Skijaško trčanje (Val di Fiemme)

10 km + 10 km skiatlon/Ž (7. veljače, 13 sati): Tena Hadžić, Ema Sobol

10 km + 10 km skiatlon/M (8. veljače, 12.30): Marko Skender

klasični sprint/Ž (kvalifikacije, 10. veljače, 9.15): Tena Hadžić, Ema Sobol

klasični sprint/M (kvalifikacije, 10. veljače, 9.55): Marko Skender

klasični sprint/Ž (četvrtfinale, 10. veljače, 11.45): Tena Hadžić, Ema Sobol

klasični sprint/M (četvrtfinale, 10. veljače, 12.15): Marko Skender

klasični sprint/Ž (polufinale, 10. veljače, 12.45): Tena Hadžić, Ema Sobol

klasični sprint/M (polufinale, 10. veljače, 12.57): Marko Skender

klasični sprint/Ž (finale, 10. veljače, 13.13): Tena Hadžić, Ema Sobol

klasični sprint/M (finale, 10. veljače, 13.25): Marko Skender

10 km slobodni start/Ž (12. veljače, 13 sati): Tena Hadžić, Ema Sobol

10 km slobodni start/M (13. veljače, 11.45): Marko Skender

50 km masovni start/M (21. veljače, 11 sati): Marko Skender

50 km masovni start/Ž (22. veljače): Tena Hadžić, Ema Sobol

Biatlon (Anterselva, Južni Tirol)

20 km pojedinačno/M (10. veljače, 13.30): Matija Legović, Krešimir Crnković

15 km pojedinačno/Ž (11. veljače, 14.15): Anika Kožica

10 km sprint/M (13. veljače, 14 sati): Matija Legović, Krešimir Crnković

7,5 km sprint/Ž (14. veljače, 14 sati): Anika Kožica

12,5 km dohvatno/M (15. veljače, 11.15): Matija Legović, Krešimir Crnković

10 km dohvatno/Ž (15. veljače, 14.45): Anika Kožica

15 km masovni start/M (20. veljače, 14.15): Matija Legović, Krešimir Crnković

12,5 km masovni start/Ž (21. veljače, 14.15): Anika Kožica

Alpsko skijanje (Bormio/M, Cortina d'Ampezzo/Ž)

veleslalom/M (14. veljače, 10/13.30): Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš

veleslalom/Ž (15. veljače, 10/13.30): Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić

slalom/M (16. veljače, 10/13.30): Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš

slalom/Ž (18. veljače, 10/13.30): Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić

Brzo klizanje na kratke staze (Mediolanum Forum, Milano)

500 metara/Ž (kvalifikacije, 10. veljače, 10.30): Valentina Aščić

500 metara/Ž (četvrtfinale, 12. veljače, 20.15): Valentina Aščić

500 metara/Ž (polufinale, 12. veljače, 20.58): Valentina Aščić

500 metara/Ž (B finale, 12. veljače, 21.26): Valentina Aščić

500 metara/Ž (A finale, 12. veljače, 21.31): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (kvalifikacije, 14. veljače, 20.59): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (četvrtfinale, 16. veljače, 11 sati): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (polufinale, 16. veljače, 11.55): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (B finale, 16. veljače, 12.36): Valentina Aščić

1000 metara/Ž (A finale, 16. veljače, 12.42): Valentina Aščić

1500 metara/Ž (četvrtfinale, 20. veljače, 20.15): Valentina Aščić i Katarina Burić

1500 metara/Ž (polufinale, 20. veljače, 21 sati): Valentina Aščić i Katarina Burić

1500 metara/Ž (B finale, 20. veljače, 21.56): Valentina Aščić i Katarina Burić

1500 metara/Ž (A finale, 20. veljače, 22.03): Valentina Aščić i Katarina Burić

Ceremonija zatvaranja: Arena Verona- 22. veljače, 20 sati

