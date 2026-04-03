Prvi put nakon 1998.: Olimpijske igre bez ijednog skandala, ali postoji 'kvaka'

Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nije zabilježen niti jedan prekršaj dopinga, pa su to prve Igre od onih 1998. u Japanu na kojima nije zabilježen niti jedan pozitivan test tijekom natjecanja.

Tijekom Igara u veljači prikupljeno je više od 3000 uzoraka od gotovo 2000 sportaša i nije zabilježen nijedan prekršaj antidopinških pravila. U godinama nakon Olimpijskih igara u Londonu 2012. oduzeta je 31 medalja, a još 46 je preraspodijeljeno zbog doping testova.

McLarenovo izvješće, koje je naručila Svjetska antidopinška agencija (WADA), kasnije je otkrilo da je Rusija provodila državni doping program od 2011. do 2015., razdoblje koje je uključivalo Igre u Londonu 2012. i Zimske olimpijske igre 2014 u Sočiju. Međutim, samo zato što nije bilo pozitivnih testova ne znači da ih možda neće biti u budućnosti.

Prema BBC-ju, uzorci sportaša čuvaju se deset godina kako bi se omogućilo ponovno testiranje kada se pojave nove tehnike. „To znači da je možda prerano otpisati ove Igre kao najčišće“, rekao je BBC.

Jedan od razloga pada pozitivnih rezultata je značajan porast testiranja prije velikih natjecanja. Međunarodna agencija za testiranje potvrdila je da je 92 posto sudionika testirano barem jednom u šest mjeseci prije Igara u Milanu i Cortini, a glavni direktor Benjamin Cohen opisao je to kao „najopsežniji program ikad proveden“. Testiranje prije Igara dalo je samo jedan navodno pozitivan rezultat. Talijanska biatlonka Rebecca Pessler privremeno je suspendirana nakon što je bila pozitivna na letrozol samo četiri dana prije Igara. Žalila se na suspenziju koju joj je nametnula Talijanska antidopinška agencija i dopušteno joj je natjecati se na Igrama. WADA je rekla da je odluka privremena i da će talijanska antidopinška agencija kasnije tražiti saslušanje.

"Prije smo testirali sportaše samo kada bi stigli na Olimpijske igre. Danas je sustav potpuno drugačiji. Pratimo sportaše puno dulje, zapravo najosjetljivije razdoblje, kada se sportaši žele kvalificirati za Olimpijske igre“, rekla je Cohen za BBC."„To se nije radilo prije 20 godina. Sportaši to znaju i mislim da je zato sve manje pozitivnih testova tijekom Olimpijskih igara“, dodao je.

