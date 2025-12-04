Vozači koji se bore za naslov prvaka Formule 1 izašli pred novinare: 'Ja imam najviše za izgubiti'

U zraku ispunjenom mirisom benzina i pustinjskog pijeska, napetost uoči finalne utrke sezone Formule 1 u Abu Dhabiju doseže vrhunac. Po prvi put u posljednjih 15 godina, tri vozača ulaze u zadnju utrku s prilikom za osvajanje naslova svjetskog prvaka. Lando Norris, vozač McLarena, drži sudbinu u svojim rukama s 12 bodova prednosti ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla i 16 ispred momčadskog kolege Oscara Piastrija. Uoči odlučujućeg vikenda, trojica rivala sjela su zajedno pred novinare, a njihovi odgovori otkrili su različite pristupe borbi koja slijedi.

Tko ima najviše za izgubiti?

Pitanje pritiska neizbježno je dominiralo konferencijom. Iako je vodeći u poretku, Lando Norris svjestan je tereta koji nosi.

"Pretpostavljam, s obzirom na poziciju, da ja imam najviše za izgubiti jer sam na vrhu", priznao je Britanac. "Ali ako stvari ne pođu po planu, pokušat ću ponovno iduće godine. Boljet će neko vrijeme, ali to je život." Unatoč tome, Norris je istaknuo kako se trudi zadržati mentalitet kao da nema što izgubiti, svjestan da je osvajanje naslova ostvarenje njegovog životnog sna. "To bi značilo da je moj život do sada bio uspjeh i da sam ostvario san koji sam imao kao dijete."

S druge strane, Max Verstappen, koji je sjajnom formom u drugom dijelu sezone smanjio ogroman zaostatak, djeluje potpuno rasterećeno. "Vrlo sam opušten. Nemam što izgubiti, tako da samo uživam što sam ovdje. Sve je ovo samo bonus", izjavio je Nizozemac, naglašavajući zadovoljstvo zbog preokreta koji je njegov tim napravio.

Najmanje pritiska osjeća Oscar Piastri. Australac zaostaje 16 bodova i svjestan je da mu se za naslov moraju poklopiti i pogreške rivala. "Opušten sam. Imam najmanje za izgubiti od nas trojice, što je za mene drugačija situacija. Bit ću spreman iskoristiti priliku ako se ukaže", rekao je Piastri.

Pitanje koje svi postavljaju: Timske naredbe

Ipak, glavna tema razgovora bila je mogućnost timskih naredbi unutar McLarena, scenarij o kojem se tjednima raspravlja. Konkretna situacija koja bi mogla odlučiti prvenstvo je sljedeća: Max Verstappen vodi utrku, Oscar Piastri je treći, a Lando Norris četvrti. U tom bi rasporedu Verstappen postao prvak. Međutim, ako bi Piastri propustio Norrisa, Britanac bi osvojio naslov s dva boda prednosti.

Upitan o toj mogućnosti, Norris je bio iskren, ali i oprezan.

"Iskreno, volio bih to! Ali mislim da to ne bih tražio... To ovisi o Oscaru bi li on to dopustio. Mislim da to nije nužno na meni", rekao je Norris i dodao: "Ne želim to tražiti jer mislim da to nije pošteno pitanje. Ako tako završi i Max pobijedi, onda je to to. Čestitke njemu."

Njegov mlađi momčadski kolega ostao je zagonetan, potvrdivši da unutar momčadi nije bilo razgovora o takvim taktikama.

"To je nešto o čemu nismo razgovarali", kratko je rekao Piastri. "Nemam odgovor dok ne saznam što se od mene očekuje."

Dok vozači pokušavaju zadržati mirnoću, jasno je da nas čeka dramatično finale sezone Formule 1. Odluke donesene u djeliću sekunde, pouzdanost bolida i, potencijalno, jedna kontroverzna momčadska odluka, odredit će tko će u nedjelju navečer podići trofej svjetskog prvaka za 2025. godinu.

