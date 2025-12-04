Pala odluka za kraj grozne sezone: Hamilton ne smije na stazu u Abu Dhabiju, mijenja ga 'rookie'

Uoči finalne utrke sezone Formule 1 na stazi Yas Marina, momčad Ferrarija potvrdila je vijest koja je iznenadila mnoge obožavatelje: sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton neće sudjelovati na prvom slobodnom treningu (FP1) za Veliku nagradu Abu Dhabija. Njegovo mjesto u bolidu SF-25 zauzet će Arthur Leclerc, mlađi brat Hamiltonovog momčadskog kolege Charlesa Leclerca. Ovaj potez dolazi na kraju iznimno frustrirajuće prve sezone za Britanca u talijanskoj momčadi.

Zašto Hamiltona mijenja "rookie"?

Odluka o zamjeni Hamiltona nije posljedica loših performansi, već strogih pravila natjecanja. Pravilnik Formule 1 nalaže da svaka momčad tijekom sezone mora barem dvaput ustupiti svoje bolide "rookie" vozačima, odnosno onima s manje od dva Grand Prix iskustva.

Budući da Ferrari još nije u potpunosti ispunio tu obvezu za Hamiltonov bolid, posljednja utrka sezone postala je jedina preostala prilika. Hamilton je već propustio jedan trening ranije u sezoni, na Velikoj nagradi Meksika. Sedmerostruki prvak vratit će se u svoj bolid već na drugom slobodnom treningu (FP2), koji se vozi u uvjetima sličnijim onima u utrci i stoga je ključan za pripremu.

Braća Leclerc ponovno zajedno na stazi

Za 25-godišnjeg Arthura Leclerca ovo nije prvi put da sudjeluje u službenom F1 vikendu. Mlađi brat zvijezde Ferrarija već je vozio na prvom treningu u Abu Dhabiju prošle sezone, kada je također dijelio garažu sa Charlesom. Arthur je razvojni vozač Scuderije i unatoč odlasku iz njihove vozačke akademije 2023. godine, ostao je ključan dio tima, posebno kroz rad na simulatoru.

"Charles i ja smo presretni što ćemo opet zajedno voziti na treningu. S tehničke točke gledišta, vožnja na stazi iznimno je korisna za nas koji timu pomažemo radom u simulatoru u Maranellu. Pomaže nam da inženjerima damo bolje povratne informacije", izjavio je Arthur.

Sezona za zaborav i pozivi na mirovinu

Hamiltonova prva sezona u crvenom bolidu bila je, prema njegovim riječima, "noćna mora". Unatoč tome što je čak 18 puta završio utrku među prvih deset, po prvi put u svojoj karijeri nije uspio osvojiti niti jedno postolje. U poretku vozača nalazi se daleko iza momčadskog kolege Charlesa Leclerca, koji ima čak 78 bodova više.

Loši rezultati potaknuli su i kritike, a najglasniji je bio bivši F1 vozač Ralf Schumacher. Nakon Velike nagrade Katara, Schumacher je za Sky Deutschland izjavio kako bi Hamilton trebao razmisliti o mirovini.

"Lewis je sedmerostruki prvak, ali to nije važno ako izvedba nije na razini. Shvatio je da je ponovno na svom limitu, da jednostavno nije dovoljno brz. Izgubio je harmoniju tijekom cijelog kruga i onaj dobar osjećaj u bolidu. To je točka u kojoj kao vozač morate reći: 'OK, mislim da je vrijeme za kraj'", oštar je bio Schumacher.

Hamiltonov odgovor: "Nigdje ne idem"

Unatoč kritikama, 40-godišnji Hamilton odlučno odbacuje bilo kakvu pomisao na povlačenje. "Ne, ne, ne. Uzbuđen sam zbog nove generacije bolida. Ovaj je bio najgore dizajniran kojeg se sjećam", rekao je Britanac, usporedivši ga s problematičnim bolidima iz 2009. godine. "Ovaj s poskakivanjem i krutošću jednostavno nije bio ugodan period. Utrke su najgore, nitko ne može pretjecati. Koji je smisao utrke ako nema pretjecanja?"

Dok će Arthur Leclerc iskoristiti svoju priliku da impresionira vodstvo tima, Lewis Hamilton će kraj sezone dočekati s pogledom usmjerenim prema 2026. godini, nadajući se da će mu Ferrari tada pružiti bolid dostojan borbe za osmu titulu svjetskog prvaka.

