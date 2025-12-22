FREEMAIL
Četiri hrvatska slalomaša u Alti Badiji traže povratak u formu
×
Foto: Mattia Radoni/nurphoto/shutterst/shutterstock Editorial/profimedia

Tekstualni prijenos utrke iz Alte Badije pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

22.12.2025.
8:09
Sportski.net
Mattia Radoni/nurphoto/shutterst/shutterstock Editorial/profimedia
Startna lista:

1.  Meillard

2.  Haugan

3.  Gstrein

4.  Noel

5.  McGrath

6.  Kristoffersen

7.  Pinheiro Braathen

8.  Kolega

9.  Ryding

10.  Nef

11.  Strasser

12.  Popov

13.  Rassat

14.  Amiez

15.  Feller

...

25.  Zubčić

...

32.  Rodeš

...

72.  Ljutić

Uživo

 

 

8:10 - Vrlo hladnih -7 je u talijanskom skijalištu uz oblačno vrijeme. Utrka počinje u 10 sati. 

Najava

Hrvatski slalomaši u Alti Badiji imat će priliku za nove bodove. U kultnom talijanskom skijalištu pokušat će prekinuti niz loših rezultata.

Na startu su sva četvorica hrvatska reprezentativca. Samuel Kolega startat će s brojem 8, Filip Zubčić s brojem 25, Istok Rodeš s brojem 32 i Tvrtko Ljutić s brojem 72. Start prve vožnje na rasporedu je u 10 sati, a druge u 13:30. Prvu vožnju postavlja trener finske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener švicarske reprezentacije.

Sve o alpskom skijanju čitiajte na portalu Net.hr. 

U nedjelju su skijaši na Gran Risi vozili veleslalom. Naš Filip Zubčić završio je na 33. mjestu i nije izborio drugu vožnju. 

