Četiri hrvatska slalomaša u Alti Badiji traže povratak u formu
Startna lista:
1. Meillard
2. Haugan
3. Gstrein
4. Noel
5. McGrath
6. Kristoffersen
7. Pinheiro Braathen
8. Kolega
9. Ryding
10. Nef
11. Strasser
12. Popov
13. Rassat
14. Amiez
15. Feller
...
25. Zubčić
...
32. Rodeš
...
72. Ljutić
Uživo
Inspection time in @SWCAltaBadia 👀❄️— FIS Alpine (@fisalpine) December 22, 2025
Men’s Slalom | First run starts at 10:00 CET ⏰⛷️
📸 FIS/Action Press/Pierre Teyssot#FISAlpine #WorldCupAltaBadia pic.twitter.com/YNXQpE42Vj
8:10 - Vrlo hladnih -7 je u talijanskom skijalištu uz oblačno vrijeme. Utrka počinje u 10 sati.
Najava
Hrvatski slalomaši u Alti Badiji imat će priliku za nove bodove. U kultnom talijanskom skijalištu pokušat će prekinuti niz loših rezultata.
Na startu su sva četvorica hrvatska reprezentativca. Samuel Kolega startat će s brojem 8, Filip Zubčić s brojem 25, Istok Rodeš s brojem 32 i Tvrtko Ljutić s brojem 72. Start prve vožnje na rasporedu je u 10 sati, a druge u 13:30. Prvu vožnju postavlja trener finske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener švicarske reprezentacije.
U nedjelju su skijaši na Gran Risi vozili veleslalom. Naš Filip Zubčić završio je na 33. mjestu i nije izborio drugu vožnju.
