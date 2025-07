Pratimo Barakude u borbi za slatki kraj gorkog Svjetskog prvenstva

Utakmice za peto mjesto SP-a u vaterpolu

SAD - Hrvatska

0:0

- Utakmica počinje u 14 sati.

Najava

Nakon debakla protiv Mađarske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, Barakude ne idu doma, nego igraju mini-turnir za peto mjesto.

U prvoj utakmici igrat će protiv SAD-a. Ako hrvatski vaterpolisti pobjede, u utakmici za peto mjesto čeka ih Crna Gora koja je svladala Italiju 12:8. To znači da će u slučaju poraza od Amerikanaca, Barakude igrati protiv Italije za sedmo mjesto. Nismo se htjeli naći u ovoj situaciji i vjerojatno bi naši vaterpolisti radije otišli kućama nego igrali za peto mjesto, ali što je tu je, idemo turnir završiti pobjedama.

Amerikanci su upisali sve tri pobjede u lakoj skupini protiv Kanade, Brazila i Singapura, a u četvrtfinalu su izgubili od Srbije 14:9 i tako se našli u borbi za peto mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO: Razočarane Barakude do kraja prvenstva igraju samo za ponos, Tucak: 'Nitko se ne sjeća petog mjesta'