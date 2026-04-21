LEGENDARNI JAMAJČANIN /

Usain Bolt dao savjet tinejdžeru koji je srušio njegov rekord

Foto: Stephane Thomas/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

21.4.2026.
16:43
Sportski.net
Mladi Australac južnosudanskog podrijetla, Gout Gout, nastavlja rušiti rekorde i pritom oduševljavati ljubitelje sporta.

Nedavno je osamnaestogodišnjak srušio svjetski juniorski rekord na 200 metara Amerikanca Erriyona Knightona (19,69), ali i vrijeme od 19,93 sekunde koje je najbolji sprinter svih vremena, Usain Bolt, postavio 2004. godine. A sada je upravo Bolt Goutu dao savjet.

Legendarni sprinter Usain Bolt pozvao je nadolazeću australsku zvijezdu Gouta Gouta da ne zaboravi atletiku te da pronađe kvalitetnu mrežu podrške kako bi ostao usmjeren na karijeru dok se povećavaju pažnja javnosti i ometanja.

Dajući savjet Goutu, za kojeg je ranije rekao da “izgleda kao ja u mladosti”, osmerostruki olimpijski pobjednik Bolt izjavio je za CNN: “U toj dobi, jer sam i sam bio tamo, počnu te vući na sve strane i onda zaboraviš na atletiku. Nadam se da ima prave ljude oko sebe koji će ga usmjeravati i držati fokusiranim na atletiku jer sve ostalo će uvijek biti tu. Ako pogriješiš u atletici, onda sve nestaje”, rekao je Bolt, čije riječi prenosi BBC.

Gout bi trebao debitirati u Dijamantnoj ligi na 200 metara u Oslu 10. lipnja, ali je naznačio da će preskočiti Igre Commonwealtha u Glasgowu kako bi se fokusirao na Svjetsko juniorsko prvenstvo u Oregonu u kolovozu.

POGLEDAJTE VIDEO: U Engleskoj je City napravio potpunu ludnicu: 'Sada kreće novo prvenstvo'

