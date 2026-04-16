Ultramaratonac pronađen mrtav dok je trenirao: Bilo mu je samo 35

David Parrish, škotski ultramaratonac, umro je u 36. godini života dok je trčao u škotskom visočju Highlands, javlja BBC.

David Parrish pokušavao je oboriti rekord za najbržeg čovjeka koji je završio stazu Cape Wrath, rutu dugu 376 km od Fort Williama do Cape Wratha. Bivši kraljevski marinac pronađen je u subotu u udaljenom planinskom području Kintaila na sjeverozapadu Highlandsa.

Škotska policija izjavila je da je pronađen u tom području oko 22:25. "Nema sumnjivih okolnosti i njegova najbliža rodbina je svjesna događaja", dodaje se u izjavi.

Parrish je bio iskusni ultramaratonac i osvojio je utrku Cape Wrath Trail 2023. godine, unatoč tome što se natjecateljski bavio trčanjem samo nekoliko godina. Počeo je trčati u kasnim tinejdžerskim godinama prije nego što se počeo baviti utrkama u ranim dvadesetima, sudjelujući u nizu lokalnih utrka na 5 km i 10 km.

It’s with a heavy heart that we report the passing of David Parrish, a former Royal Marine and one of the most inspirational ultra-runners to ever lace up a pair of boots.



David, aged 35, was found on Saturday in a remote mountainous section of Kintail in the north-west…

Parrish se kasnije pridružio marincima i ranije je govorio o korištenju trčanja kao načina opuštanja od zahtjeva posla. Nakon što je napustio službu, počeo se natjecati u Parkrunovima i prošetao je Cape Wrath Trailom 2021. godine.

Trkačka organizacija Ultra Scotland opisala ga je kao "apsolutnog gospodina" koji je nastavio pomicati granice mogućeg, a istovremeno prikupljao vitalna sredstva za ciljeve bliske njegovom srcu.

