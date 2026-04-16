UŽAS /

Ultramaratonac pronađen mrtav dok je trenirao: Bilo mu je samo 35

Ultramaratonac pronađen mrtav dok je trenirao: Bilo mu je samo 35
Foto: EZRA SHAW/Getty images/Profimedia

David Parrish pokušavao je oboriti rekord za najbržeg čovjeka koji je završio stazu Cape Wrath

16.4.2026.
EZRA SHAW/Getty images/Profimedia
David Parrish, škotski ultramaratonac, umro je u 36. godini života dok je trčao u škotskom visočju Highlands, javlja BBC

David Parrish pokušavao je oboriti rekord za najbržeg čovjeka koji je završio stazu Cape Wrath, rutu dugu 376 km od Fort Williama do Cape Wratha. Bivši kraljevski marinac pronađen je u subotu u udaljenom planinskom području Kintaila na sjeverozapadu Highlandsa.

Škotska policija izjavila je da je pronađen u tom području oko 22:25. "Nema sumnjivih okolnosti i njegova najbliža rodbina je svjesna događaja", dodaje se u izjavi. 

Parrish je bio iskusni ultramaratonac i osvojio je utrku Cape Wrath Trail 2023. godine, unatoč tome što se natjecateljski bavio trčanjem samo nekoliko godina. Počeo je trčati u kasnim tinejdžerskim godinama prije nego što se počeo baviti utrkama u ranim dvadesetima, sudjelujući u nizu lokalnih utrka na 5 km i 10 km.

 

 

Parrish se kasnije pridružio marincima i ranije je govorio o korištenju trčanja kao načina opuštanja od zahtjeva posla. Nakon što je napustio službu, počeo se natjecati u Parkrunovima i prošetao je Cape Wrath Trailom 2021. godine.

Trkačka organizacija Ultra Scotland opisala ga je kao "apsolutnog gospodina" koji je nastavio pomicati granice mogućeg, a istovremeno prikupljao vitalna sredstva za ciljeve bliske njegovom srcu.

