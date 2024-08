U ponedjeljak je odigrano posljednje, peto kolo grupne faze natjecanja u vaterpolu na Olimpijskim igrama, te su formirani četvrtfinalni parovi. Hrvatski vaterpolisti će 7. kolovoza u 14 sati igrati protiv Španjolske za plasman u polufinale.

Posljedica je to poraza od SAD-a u posljednjem kolu natjecanja u skupini A. Amerikanci su odigrali nevjerojatnu utakmicu i svladali Barakude. Trebali smo na Srbiju u nokaut fazi, ali idemo na jaču Španjolsku. Mile Smodlaka, slavni bivši hrvatski vaterpolist koji je nastupio za Hrvatsku na OI 2000., 2004. i 2008., najdominantniji centar svog vremena s Igorom Hinićem, tvrdi kako hrvatski vaterpolisti na olimpijskom turniru osciliraju...

"U kakvom ritmu ćemo dočekati četvrtfinalnu utakmicu. Ono što se meni čini od početka olimpijskog turnira da dosta osciliramo. Protiv Crne Gore smo bili jako dobri, utakmica protiv Italije je bila, onako, na tragu ove protiv SAD-a. Dosta smo bili rezervirani, loše šuterski raspoloženi. Dosta je problema u obrani vezano za tu situaciju s Bijačem, s njegovom ozljedom, pa se tu dosta luta. Obrana nije na nivou u hrvatskoj vaterpolskoj reprezentaciji na Olimpijskim igrama i to je najveći problem", navodi Mile Smodlaka i nastavlja:

Foto: Igor Kralj/Pixsell

"Amerikanci su odigrali stvarno fantastičnu utakmicu. Postotak šuta im je bio fascinantan. U jednom trenutku su imali i 80% šuta. Čudesno. Sve što su šutnuli, ušlo im je. Bili su to izrađeni šutevi i izrađene akcije. SAD je izgledao moćno, koncentrirano, čvrsto. Moramo priznati i reći kako su ovog puta Amerikanci bili bolji, dok mi nismo bili na nivou", priča za Net.hr bivši hrvatski reprezentativac Mile Smodlaka, koji danas radi kao trener. Želi svoje znanje i talente usmjeriti na djecu i mlade.

"Što je, tu je. Hrvatska nije izgubila od neke tamo bezvezne vaterpolo ekipe, nego od ozbiljne selekcije. Amerikanci su jako dobri, pokriveni po svim pozicijama. Ovo što su pokazali protiv Hrvatske, to ih mogućnostima i predstavom gura vrlo visoko. Poznam situaciju poprilično i niti jednu ekipu na turniru se ne smije podcijeniti, niti mislim da su naši podcijenili Amerikance. Nisu. Posljednjih godina ovakve pobjede nisu više ni iznenađenja. Po meni, iznenađenje je što Francuzi nisu prošli dalje", govori Mile Smodlaka.

Foto: Marko Prpić/Večernji list

Da mu je to neko lani govorio bilo bi poprilično čudno. No, više nije. Izabranici Ivice Tucka sigurno nisu podcijenili SAD, jer je ulog bio ogroman. I nama i SAD-u. Svi su htjeli izbjeći Španjolce u četvrtfinalu.

"Španjolci su prvi favoriti za zlatnu medalju, koji već godinama igraju, dominiraju, uz Hrvatsku naravno. Opuštanja, stoga, nije bilo", rekao je Mile Smodlaka i vratio se na osciliranje u igri i lutanje u situaciji s Bijačem...

Foto: Igor Kralj/Pixsell

"Traži se recept da se njega ne optereti previše u ovom dijelu, da se pokuša s Popadićem. Ne znam koliko je to dobro i za jednog i za drugog. Teško mi je ovako na daljinu filozofirati o tome. Remeti ta situacija našu obranu. Ostali smo praktički bez njega, a on je bitan. Kad navikneš na jednog golmana, teško se adaptirati nabrzinu. Sve to stvara jedan određeni stres. Obrana mora biti bolja, a ona je pod određenim pritiskom zbog te situacije s Bijačem. Obrana nije na nivou, SAD nam je dao 10 golova u prve dvije četvrtine. Mi s takvom obranom ne možemo protiv Španjolske. Takvo što ne možemo dopustiti, pogotovo ne protiv Španjolske. Ne možemo se nadati pobjedi nikako, ako budemo igrali takvu obranu. Četvrtfinale je nešto drugo. Sad počinje drugi turnir. Nokaut faza je nešto drugo, jedno drugo natjecanje u odnosu na skupinu. Četvrtfinalna utakmica je najbitnija i ključna na svakom natjecanju. Ukoliko dobiješ, ideš u borbu za medalje. Ukoliko izgubiš, pakuješ se kući. Ogroman je ulog i to su najteže utakmice za igrati. Kad dođeš u polufinale i ako izgubiš, imaš još jednu šansu za medalju. Ovdje nemaš popravnog i to je najgore i najteže. Nadam se da nas ovaj poraz od SAD-a neće poremetiti, da imamo dovoljno iskustva da srušimo Španjolsku", završio je Mile Smodlaka.

