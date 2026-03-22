SUPERVELESLALOM /

Talijanska skijašica opet slavila i uzela mali kristalni globus uoči nastavka prvenstva

Talijanska skijašica opet slavila i uzela mali kristalni globus uoči nastavka prvenstva
Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia

Goggia je osvojila mali Globus s 549 bodova, 163 više od Robinson i 195 bodova više od Njemice Eme Aicher, koja je danas bila četvrta

22.3.2026.
12:36
Hina
NTB, NTB/Alamy/Profimedia
Talijanska skijašica Sofia ⁠Goggia pobjednica je zadnjega superveleslaloma Svjetskog kupa u norveškom Kvitfjellu, a taj joj je trijumf donio i mali kristalni Globus u ovoj disciplini.

Goggia (32) je slavila ispred Švicarke Corinne ​Suter (+0.32) i Nijemice Kire Weidle-Winkelmann (+0.60), dok je njezina jedina suparnica za superG naslov Novozelanđanka Alice Robinson bila tek 16. Talijanka, četverostruka svjetska prvakinja u spustu, osigurala je u nedjelju svoj prvi kristalni globus u superveleslalomu. Ovo joj je bila 10. pobjeda u superveleslalomu i ukupno 29.

Goggia je tako osvojila mali Globus s 549 bodova, 163 više od Robinson i 195 bodova više od Njemice Eme Aicher, koja je danas bila četvrta. Kako je vodeća skijašica svijeta Mikaela Shiffrin bila tek 22. i ostala bez bodova, Aicher sada zaostaje samo 45 bodova dvije utrke prije kraja sezone. 

Talijani vladaju krajem sezone u Norveškoj, u subotu je Pirovano pobjedila i uzela mali Globus u spustu, a zadnji spust sezone kod skijaša uzeo je Dominic Paris. 

Ženski veleslalom je u utorak, a slalom u srijedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia nakon velike pobjede Hajduka: 'Nemam što komentirati'

SuperveleslalomSofia Goggia
