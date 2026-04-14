Švicarski izbornik priznao da je krivotvorio potvrdu o cijepljenju, neće biti kažnjen

Švicarski hokejaški izbornik Patrick Fischer, koji će na nadolazećem Svjetskom prvenstvu po posljednji put voditi nacionalnu momčad, priznao je da je na Zimske olimpijske igre 2022. u Pekingu otišao s lažnom potvrdom o cijepljenju protiv Covid-19, no Švicarski hokejaški savez ga zbog toga neće kazniti.

Fischer je u ponedjeljak izjavio da se nalazio u iznimnoj teškoj osobnoj situaciji, jer se nije želio cijepiti, a istovremeno nije želio razočarati momčad na Olimpijskim igrama.

"Prije Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, ušao sam u Kinu s nevažećom potvrdom o cijepljenju protiv Covid-19. Švicarski hokejaški savez, Švicarski olimpijski odbor i oni bliski meni nisu znali za to", rekao je Fischer u izjavi koju je objavio savez.

"Priznajem da sam u ovom pitanju napravio ozbiljnu pogrešku. Stojim iza svog čina i preuzimam punu odgovornost."

Igre 2022. u Kini održane su pod strogim epidemiološkim mjerama.

Fischer je na poziciji izbornika švicarske hokejaške reprezentacije od 2015. i doveo ju je do tri srebrne medalje na svjetskim prvenstvima. Odstupit će nakon Svjetskog prvenstva koje će sljedećeg mjeseca biti održano u Zuerichu i Fribourgu.

Švicarski hokejaški savez priopćio da neće kazniti aktualnog izbornika, jer je Fischer osuđen u tom slučaju kao privatna osoba 2023. i snosio je sve posljedice svojih postupaka.

"Primili smo ovo na znanje i pohvaljujemo Patricka Fischera što je javno istupio i jasno priznao svoju pogrešku. To pokazuje osobnu odgovornost i karakter... Što se nas tiče, slučaj je zaključen", rekao je predsjednik saveza Urs Kessler.

