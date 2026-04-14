Švicarski izbornik priznao da je krivotvorio potvrdu o cijepljenju, neće biti kažnjen
Igre 2022. u Kini održane su pod strogim epidemiološkim mjerama
Švicarski hokejaški izbornik Patrick Fischer, koji će na nadolazećem Svjetskom prvenstvu po posljednji put voditi nacionalnu momčad, priznao je da je na Zimske olimpijske igre 2022. u Pekingu otišao s lažnom potvrdom o cijepljenju protiv Covid-19, no Švicarski hokejaški savez ga zbog toga neće kazniti.
Fischer je u ponedjeljak izjavio da se nalazio u iznimnoj teškoj osobnoj situaciji, jer se nije želio cijepiti, a istovremeno nije želio razočarati momčad na Olimpijskim igrama.
"Prije Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, ušao sam u Kinu s nevažećom potvrdom o cijepljenju protiv Covid-19. Švicarski hokejaški savez, Švicarski olimpijski odbor i oni bliski meni nisu znali za to", rekao je Fischer u izjavi koju je objavio savez.
"Priznajem da sam u ovom pitanju napravio ozbiljnu pogrešku. Stojim iza svog čina i preuzimam punu odgovornost."
Fischer je na poziciji izbornika švicarske hokejaške reprezentacije od 2015. i doveo ju je do tri srebrne medalje na svjetskim prvenstvima. Odstupit će nakon Svjetskog prvenstva koje će sljedećeg mjeseca biti održano u Zuerichu i Fribourgu.
Švicarski hokejaški savez priopćio da neće kazniti aktualnog izbornika, jer je Fischer osuđen u tom slučaju kao privatna osoba 2023. i snosio je sve posljedice svojih postupaka.
"Primili smo ovo na znanje i pohvaljujemo Patricka Fischera što je javno istupio i jasno priznao svoju pogrešku. To pokazuje osobnu odgovornost i karakter... Što se nas tiče, slučaj je zaključen", rekao je predsjednik saveza Urs Kessler.
POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte majstorije Belje i nevjerojatno spašavanje Filipovića i Mišića