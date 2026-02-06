Svaka sekunda donosi povijesnu priliku: Olimpijski duh zahvatio i hrvatske sportaše

Zastori su podignuti, a olimpijski duh osjeća se u talijanskim Alpama. Kreće dvotjedni spektakl u Milanu i Cortini d’Ampezzo, gdje će 2916 sportaša iz 92 zemlje pokušati dosegnuti olimpijski vrh.

A među njima je i naših 14 predstavnika u četiri sporta. Najjače adute nosi alpsko skijanje – u muškoj konkurenciji tu su Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš, a u ženskoj sve oči uprte su u Zrinku Ljutić. U biatlonu nastupaju troje naših predstavnika, s najvećim očekivanjima od Matije Legovića. Skijaško trčanje donosi tri natjecatelja, među kojima je i Marko Skender na svom drugom olimpijskom nastupu. Hrvatska konkurira i u brzom klizanju, gdje nas predstavljaju Valentina Aščić i Katarina Burić.

Zimske olimpijske igre uvijek donose nove izazove, a ove godine na programu je 116 disciplina u 16 sportova. Među najpopularnijima je hokej na ledu, koji posebno privlači publiku jer prvi put u 12 godina na Olimpijske igre stižu NHL hokejaši - najveće zvijezde ovog sporta.

A najgledaniji sport Zimskih igara je umjetničko klizanje. Ove godine najviše pozornosti privlači američki klizački bračni par Madison Chock i Evan Bates koji su već danas briljirali u timskom ritam plesu.

"Odlično smo krenuli i imamo puno povjerenja u članove tima. Iskreno, veselim se njihovu prvom nastupu na Olimpijskim igrama, osim Alysse, koja je već bila ovdje. Svi ostali debitiraju i zaista je uzbudljivo gledati kako talentirani klizači prvi put staju na olimpijski led", rekao je Evan Bates, američki klizač.

Amerikanci se mogu pohvaliti i da su najbrojniji – u Italiji ih predstavlja čak 232 sportaša, među kojima je 98 iskusnih olimpijaca koji zajedno imaju 22 zlatne medalje.

"Ponekad metak jednostavno pogodi rub mete To se zove "split". Ponekad meta padne, a ponekad ne. I upravo to ponekad odlučuje hoće li netko osvojiti olimpijsku medalju ili ne", rekla je Chloe Levins, američka biatlonka.

"Bit će nevjerojatno uzbudljivo gledati to na olimpijskoj pozornici. Mogul skijanje je sjajan sport za gledatelje jer već od početka staze možeš procijeniti tko je bolji", rekla je Jaelin Kauf, američka skijašica slobodnim stilom.

Sada sve čeka prvi start i prvi skok – i svaka sekunda donosi priliku da netko upiše svoje ime u povijest, jer ipak medalja s Olimpijskih igara nosi težinu cijele karijere.