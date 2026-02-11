Olimpijac koji je priznao nevjeru pred cijelim svijetom sada se posuo pepelom: 'Nisam bio sav svoj'

Norveški biatlonac Sturla Holm Laegreid u utorak je osvojio brončanu medalju na Zimskim olimpiskim igrama, a onda pred cijelim svijetom prizao da je bio nevjeran. Sada se opet oglasio i rekao da mu je žao zbog svog priznanja.

"Postoji netko s kim sam to želio podijeliti, a tko možda danas ne gleda. Prije šest mjeseci upoznao sam ljubav svog života - najljepšu i najljubazniju osobu na svijetu“, rekao je za norvešku državnu televiziju NRK u intervjuu uživo nakon osvajanja brončane medalje.

"Prije tri mjeseca napravio sam svoju najveću grešku i prevario je. Rekao sam joj to prije tjedan dana. Bio je to najgori tjedan u mom životu", dodao je.

'On je zaslužio svu pažnju'

Nakon priznanja je ponnovno javno istupio i rekao da mu je žao što je to učinio jer se sav fokus prebacio na njega, a ne osvajaču zlata, drugom Norvežaninu, Johan-Olavu Botnu.

"Duboko žalim što sam podijelio ovu osobnu priču na dan koji je trebao biti slavlje za norveški biatlon", poručio je Lægreid u službenom priopćenju. "Moje isprike idu Johanu-Olavu, koji je zaslužio svu pažnju nakon osvajanja zlata. Tih dana nisam bio sav svoj i nisam razmišljao trezveno."

Nakon priznanja, zbog kojega sada žali, Laegreid se našao na udaru kritika norveške javnosti, a oglasila se i njegova sada bivša djevojka.

"Teško je oprostiti. Čak i nakon izjave ljubavi pred cijelim svijetom. Nisam izabrala biti stavljena u ovu poziciju i boli me što se u njoj moram nalaziti. Bili smo u kontaktu i on je svjestan mog mišljenja o svemu", poručila je za norveški list VG.

