Kalifornijska noć /

Spektakl pred 70 tisuća navijača! Seahawksi zaradili iznos od kojeg boli glava

Spektakl pred 70 tisuća navijača! Seahawksi zaradili iznos od kojeg boli glava
Foto: David Tulis/upi/profimedia

Iznosi su to veći za sedam tisuća dolara u odnosu na prošlu sezonu

9.2.2026.
11:29
Sportski.net
David Tulis/upi/profimedia
Seattle Seahawksi novi su prvaci NFL-a. U velikom finalu odigranom na stadionu Levi’s u Santa Clari svladali su New England Patriotse rezultatom 29:13 i tako zaključili jubilarnu, 60. sezonu Super Bowla. Bio je to i svojevrsni podsjetnik na finale iz 2015., kada su u napetoj završnici slavili Patriotsi – ovoga puta rasplet je otišao na stranu momčadi iz Seattlea.

Malo tko je prije početka doigravanja vidio Seahawkse i Patriotse u završnici. I jedni i drugi regularni dio sezone zaključili su s učinkom 14-3, a put do finala gradili su ponajprije na čvrstim i discipliniranim obranama. U istom je tonu protekla i utakmica pred oko 70 tisuća gledatelja u Kaliforniji, gdje su defenzive dugo diktirale ritam susreta.

Super Bowl, osim sportskog prestiža, nosi i izdašne financijske nagrade. Prema kolektivnom ugovoru iz 2020. godine, svaki igrač pobjedničke ekipe dobit će bonus od najviše 171 tisuću dolara (oko 144 tisuće eura), dok će članovima poražene momčadi pripasti do 103 tisuće dolara (87 tisuća eura).

Iznosi su to veći za sedam tisuća dolara u odnosu na prošlu sezonu, a rast će se nastaviti i idućih godina. Tako bi 2027. godine maksimalna nagrada za osvajače trebala iznositi 178 tisuća dolara (oko 151 tisuću eura). Ti bonusi isplaćuju se neovisno o ugovorima koje igrači imaju sa svojim klubovima.

POGLEDAJTE VIDEO: Super Bowl 2026: Nastup Bad Bunny, Lady Gaga i Ricky Martin

Seattle SeahawksSuper Bowl
