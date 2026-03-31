Spektakl na hrvatskim cestama: Šest domaćih posada ide na megdan svjetskoj eliti

Na ovogodišnjem WRC Croatia Rallyju, jednom od službenih natjecanja Svjetskog prvenstva u reliju koje će se od 9. do 12. travnja po peti puta održati u Hrvatskoj, nastupit će šest hrvatskih posada.

Boje domaćeg automobilističkog sporta branit će Viliam Prodan (suvozač Marko Stiperski), Eris Marotti (suvozač Aleksandra Devunić), Tomas Hrvatin (suvozač Đani Simčić), Vjekoslav Čičko (suvozač Eugen Kokolić), Igor Tomljanović Becker (suvozač Tomislav Škreblin), i Igor Mandić (suvozač Albert Ivančić).

"Ponosni smo što će nas opet predstavljati naši domaći vozači koji će imati priliku testirati svoje vještine uz bok najboljima na svijetu, što je za njih iznimno vrijedno iskustvo, ali i velika prilika za daljnji razvoj karijere. Nastup na ovako visokoj razini natjecanja ne donosi samo sportski izazov, već i priliku za učenje, razmjenu znanja te stjecanje samopouzdanja u konkurenciji svjetske elite", istaknuo je Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora WRC Croatia Rallyja.

Buzećanin Viliam Prodan, jedan od naših najpoznatijih rally vozača, nastupit će u klasi Rally2 u Škoda Fabiji, a prednost će mu svakako biti poznavanje domaćeg terena, s obzirom na to da se WRC prvi put seli u zapadni dio Lijepe naše - vozit će se na području Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije. U istoj klasi natjecat će se i iskusni Eris Marotti (Škoda Fabia) koji je osvojio drugo mjesto u klasi Masters ERC na prošlogodišnjem Croatia Rallyju.

Ostali hrvatski predstavnici nastupit će u klasi Rally4. Čičko (Peugeot 208) je jedan od najiskusnijih i najsvestranijih vozača hrvatskog autosporta koji je prošle sezone bio viceprvak Hrvatske u rallyju u Škodi Fabiji, po treći put osvojio naslov državnog prvaka u kronometru te drugi put u karijeri ponio titulu najuspješnijeg automobilista sezone. Više od 20 godina prisutan je na domaćoj i međunarodnoj sceni, a uspješan je u brojnim disciplinama - od autoslaloma i kronometra do relija.

Tomas Hrvatin (Ford Fiesta) dugogodišnji je vozač na domaćoj reli sceni, koji se relijem bavi više od 15 sezona tijekom kojih je osvojio pet naslova u klasi s Renaultom Cliom. Iskusan je i Virovitičanin Igor Tomljanović Becker (Renault Clio) kojem će ovo biti drugi start na Croatia Rallyju. Prije dvije godine uspješno ga je završio u Cliu Rally5, a prošle godine nije uspio startati zbog kvara Clia Rally4. Igor Mandić (Ford Fiesta), koji se aktivno natječe u reliju od 2012. godine, a 2022. bio je prvak klase 4. Ovo će mu biti treći nastup u WRC konkurenciji na Croatia Rallyju, a ukupno šesti na našem najvećem reli natjecanju.

WRC Croatia Rally traje četiri dana, a program započinje tzv. Shakedownom kao testnom vožnjom prije službenog starta natjecanja. Ceremonijalni start kojim službeno započinje ovogodišnji WRC Croatia Rally održat će se na Korzu u Rijeci u četvrtak 9. travnja, dok će servisni park, središnje mjesto za tehničku podršku i održavanje vozila, od srijede 8. travnja do 12. travnja biti smješten na Grobniku. Natjecateljski dio sastoji se od 20 brzinskih ispita raspoređenih tijekom tri dana, uz završni Power Stage kod senjske tvrđave Nehaj, za koji će se posade pripremati u središtu Novog Vinodolskog, dok će pobjednici biti proglašeni na ceremonijalnom cilju u Opatiji.

Selidbom natjecanja na Kvarner, u Istru i Liku, WRC Croatia Rally dobiva novu dimenziju i dodatno potvrđuje status jednog od najznačajnijih sportskih događaja u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Povijesna prilika za Kosovo: Od svih momčadi u play-offu samo oni nisu nikad igrali na SP-u