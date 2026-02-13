Afera sa izbačenim slovenskim trenerom se nastavlja: Savez raskrinkao njegovu ispriku

Skandal s olimpijskih skijaških skokova dobio je neočekivani nastavak. Slovenski trener Igor Medved, koji vodi finsku reprezentaciju, našao se u središtu pozornosti zbog isključenja s Zimskih olimpijskih igara 2026. zbog konzumacije alkohola, objavio je Finski olimpijski odbor.

Medved, koji vodi finske skakače od lipnja 2024., ranije je bio član slovenske reprezentacije, a njegov najveći rezultat u Svjetskom kupu bio je treće mjesto u Trondheimu 2001. Zbog incidenta sada je izbačen iz reprezentacije. „Riječ je o problemu povezanom s alkoholom. Vrlo ozbiljno shvaćamo kršenje pravila i brzo ćemo djelovati“, izjavio je Janne Hänninen, voditelj elitnih sportova pri Finskom olimpijskom odboru.

Nakon incidenta, Medved se ispričao: „Pogriješio sam i jako mi je žao. Želio bih se ispričati cijeloj finskoj reprezentaciji, sportašima i navijačima. Želim timu mir i tišinu u pripremama za Olimpijske igre.“ Trener je pokušao objasniti da ga je ponijelo slavlje slovenske medalje, no ta se tvrdnja ubrzo pokazala netočnom.

Izvor iz slovenskog saveza potvrdio je za Ekipu24 da Medved uopće nije bio prisutan na slavlju svojih sunarodnjaka. „Slovenska reprezentacija u skijaškim skokovima kategorički odbacuje tvrdnje da je trener slavio medalju s našim članovima. To se jednostavno nije dogodilo“, priopćili su iz saveza. Sudionici proslava istaknuli su da Medved nije bio pozvan ni viđen na događanjima u Predazzu.

Medvedova isprika, koja je u početku zvučala iskreno i primila određenu medijsku podršku, pokazala se neistinitom, a kroz nju je, nenamjerno ili ne, ocrnio i ugled slovenske reprezentacije. Incident se dogodio u ponedjeljak i nema veze sa slovenskim slavljima srebra Nike Prevc ili zlata mješovite ekipe.

Ekipa24 zaključuje da problem nije bio povezano s proslavom slovenskih sportaša, već da je pojedinac sam svojim ponašanjem, po tvrdnjama finskog tima, nanio štetu i sebi i ugledu Slovenije u skijaškim skokovima.

Medved je u svojoj izjavi naglasio da nije ponosan na incident, ali da je ponosan na svoj tim i postignuća posljednje dvije godine. „Želim svojim sportašima mir i priliku da se fokusiraju na natjecanja, smanjivši štetu koju sam eventualno prouzročio“, dodao je.

Iako nije prvi put da se trener suočava s problemima zbog alkohola, ovaj incident podsjetio je na važnost odgovornog ponašanja u elitnom sportu i na to kako pojedinačne greške mogu narušiti ugled cijelog tima i nacionalnog sporta.

