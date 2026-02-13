FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Kad počne party, ruže padaju u drugi plan: Tada i najveće suparnice plešu u istom ritmu

×
Foto: Rtl

Borba za Petra ili Karla? Tko je s kim bio na spoju? Tko je dobio više minuta nasamo? Sve to - nestaje u sekundi. Postoji trenutak u vili kada nema timova, nema podjela i nema rivalstva, postoji samo - party!

13.2.2026.
12:42
Hot.hr
Rtl
Bilo da je riječ o spontanom noćnom tulumu u vili, sunčanju uz bazen ili zabavi na brodu pod kretskim nebom, djevojke pete sezone 'Gospodina Savršenog' najsložnije su upravo u tim trenucima. Glazba pojačana do kraja, čaše u zraku, rasplesane siluete i osmijesi na licima djevojaka - to su prizori koje kamere uhvate kad napetost popusti. 

I same priznaju - party je njihov predah od svega. „Djevojke su se napokon zbližile, opustile, nismo gledale koja je u kojem timu, koja je posvađana s nekim... Sve smo zajedno - složne, sretne i lude“, rekla je Andrea tijekom prvog partyja na bazenu. 

Kad počne party, ruže padaju u drugi plan: Tada i najveće suparnice plešu u istom ritmu
Foto: Rtl

Upravo tada vila prestaje biti poprište borbe za ruže i postaje kulisa za ljeto iz snova. „Vila, bazen, djevojke... osjetim party“, kaže Maja, a sve će se djevojke složiti da sunce, glazba i more u pozadini najlakše izbrišu i najžešće rasprave od večeri prije.

Iako cocktail partyji uvijek podignu temperaturu, ovi drugi, spontani, bez ruža i odluka - svaku dramu stave u drugi plan. „Sve uvijek jedva dočekamo party“, iskrena je Jelena M., što se i vidi na fotografijama koje otkrivaju prizore plesa, zagrljaja i zaraznog smijeha.

Kad počne party, ruže padaju u drugi plan: Tada i najveće suparnice plešu u istom ritmu
Foto: Rtl

A partyji uz bazen, čini se, posebna su kategorija. „Vajb na pool partyju je uvijek super, imamo sunce, dobru muziku, piće i svi izgledamo dobro... Predobro“, kaže Helena. Kad se spoje preplanula koža, ljetne haljine i bezbrižnost trenutka - tada više nitko ne razmišlja o ružama, samo o sljedećoj pjesmi. „Muzika je moja ljubav kao i medicina“, dodaje Smiljana. 

Dok plešu bose uz bazen ili skaču s broda u more, djevojke nakratko zaborave da dijele istu želju - osvojiti srce Petra ili Karla. Na nekoliko sati ne postoje suparnice, samo ekipa koja dijeli isto iskustvo, isto sunce i iste uspomene. 

Kad počne party, ruže padaju u drugi plan: Tada i najveće suparnice plešu u istom ritmu
Foto: Rtl

Možda se već sljedeće večeri ponovno budu brojale minute provedene nasamo i analizirale svake riječi Gospode Savršenih. Možda će se opet stvarati napetosti i šaptati po hodnicima vile, no kad krene glazba i netko vikne da je vrijeme za tulum - sve staje, party se ne propušta. Jer ljubavna drama može pričekati, ali dobra zabava nikad. 

 

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

 

 

