Srednjoškolka Anja pobijedila u velikom natjecanju Europske komisije: Svojim prijevodom osvojila putovanje

Europska komisija danas je objavila imena 27 pobjednika, po jednog iz svake države članice EU‑a, iz 716 škola koje su sudjelovale u EU-ovu natjecanju u prevođenju za sedamnaestogodišnjake Juvenes Translatores.

Hrvatska pobjednica je svestrana Anja Filko iz 3.a razreda zagrebačke V. gimnazije. Anja je prevodila s engleskog na hrvatski jezik, a već je druga učenica V. gimnazije koja je pobijedila na Juvenes Translatoresu! Prije nje hrvatska pobjednica iz te škole bila je Patricia Petrinac, koja se natjecala u izdanju 2021./2022.

Foto: Screenshot/instagram/ Ekhrvatska

U prevođenju teksta s jednog od 24 službena jezika EU-a na drugi ovog se puta okušalo ukupno 3004 učenika, od čega iz Hrvatske njih 55. Iako je engleski jezik bio najčešći odabir, 155 jezičnih kombinacija koje su učenici odabrali uključivalo je i jezične parove kao što su bugarski – grčki, danski – češki, irski – španjolski i hrvatski – švedski. Ti odabiri ilustriraju šarolikost jezika u Europi.

Učenici u Hrvatskoj prevodili su s engleskog, njemačkog i talijanskog, a bilo je i onih hrabrijih koji su se odvažili za prijevod s hrvatskog na strani jezik – ovaj put engleski i njemački.

Prijevode su ocjenjivali prevoditelji koji rade u Europskoj komisiji, a uz 27 pobjednika odabrali su i ukupno 186 učenika koji su dobili posebno priznanje za izvrstan prijevod. U Hrvatskoj su to priznanje dobili Antun Zaborac i Lana Rajković iz Gimnazije Sisak te Ivan Lukas Posavec iz Graditeljske škole Čakovec, koja je iznjedrila i prošlogodišnju hrvatsku pobjednicu Umu Kirić.

Pobjednici osvojili putovanje

Za pobjednike i njihove profesore i roditelje sada slijedi putovanje u Bruxelles na svečanu dodjelu nagrada, koja će se održati 27. ožujka 2026. Nakon svečanosti mladi prevoditelji imat će priliku upoznati se sa svakodnevnim radom prevoditelja u Europskoj komisiji, a putovanje će im biti i prilika da se međusobno upoznaju te saznaju kako Europska unija radi za njih.

Sabina Elena Terzea, prošlogodišnja pobjednica iz Rumunjske, u tom je duhu komentirala: "Europska komisija i EU više nisu bezlične institucije udaljene tisućama kilometara: za mene su to sada sjajni prevoditelji koje sam upoznala i prijatelji koje sam stekla iz svih zemalja".

Natjecanje promiče višejezičnost

Natjecanje Juvenes Translatores održava se od 2007. i financira iz programa Erasmus+, a organizira ga Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije radi promicanja prevođenja i višejezičnosti. Mnogim je natjecateljima i pobjednicima to natjecanje bilo prekretnica u životu.

Neki od njih odlučili su studirati prevođenje, a neki su se čak i pridružili prevoditeljskim službama Europske komisije kao pripravnici ili profesionalni prevoditelji.

Natjecanje se organizira kako bi se potaknulo učenje stranih jezika u školama i mladima omogućilo da se okušaju kao prevoditelji. Održava se istovremeno u svim odabranim srednjim školama u cijeloj Uniji, a sudjelovati mogu 17-godišnji učenici.

Višejezičnost, a time i prevođenje, bitna je značajka EU-a još od osnutka Europskih zajednica. Uključena je u prvu Uredbu, donesenu 1958., u kojoj su određeni jezici koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici. Otada je, usporedno s proširenjima EU-a, broj službenih jezika EU-a porastao s 4 na 24.

