Srednjoškolka Anja pobijedila u velikom natjecanju Europske komisije: Svojim prijevodom osvojila putovanje
Anja je prevodila s engleskog na hrvatski jezik, a već je druga učenica V. gimnazije koja je pobijedila na Juvenes Translatoresu
Europska komisija danas je objavila imena 27 pobjednika, po jednog iz svake države članice EU‑a, iz 716 škola koje su sudjelovale u EU-ovu natjecanju u prevođenju za sedamnaestogodišnjake Juvenes Translatores.
Hrvatska pobjednica je svestrana Anja Filko iz 3.a razreda zagrebačke V. gimnazije. Anja je prevodila s engleskog na hrvatski jezik, a već je druga učenica V. gimnazije koja je pobijedila na Juvenes Translatoresu! Prije nje hrvatska pobjednica iz te škole bila je Patricia Petrinac, koja se natjecala u izdanju 2021./2022.
U prevođenju teksta s jednog od 24 službena jezika EU-a na drugi ovog se puta okušalo ukupno 3004 učenika, od čega iz Hrvatske njih 55. Iako je engleski jezik bio najčešći odabir, 155 jezičnih kombinacija koje su učenici odabrali uključivalo je i jezične parove kao što su bugarski – grčki, danski – češki, irski – španjolski i hrvatski – švedski. Ti odabiri ilustriraju šarolikost jezika u Europi.
Učenici u Hrvatskoj prevodili su s engleskog, njemačkog i talijanskog, a bilo je i onih hrabrijih koji su se odvažili za prijevod s hrvatskog na strani jezik – ovaj put engleski i njemački.
Prijevode su ocjenjivali prevoditelji koji rade u Europskoj komisiji, a uz 27 pobjednika odabrali su i ukupno 186 učenika koji su dobili posebno priznanje za izvrstan prijevod. U Hrvatskoj su to priznanje dobili Antun Zaborac i Lana Rajković iz Gimnazije Sisak te Ivan Lukas Posavec iz Graditeljske škole Čakovec, koja je iznjedrila i prošlogodišnju hrvatsku pobjednicu Umu Kirić.
Pobjednici osvojili putovanje
Za pobjednike i njihove profesore i roditelje sada slijedi putovanje u Bruxelles na svečanu dodjelu nagrada, koja će se održati 27. ožujka 2026. Nakon svečanosti mladi prevoditelji imat će priliku upoznati se sa svakodnevnim radom prevoditelja u Europskoj komisiji, a putovanje će im biti i prilika da se međusobno upoznaju te saznaju kako Europska unija radi za njih.
Sabina Elena Terzea, prošlogodišnja pobjednica iz Rumunjske, u tom je duhu komentirala: "Europska komisija i EU više nisu bezlične institucije udaljene tisućama kilometara: za mene su to sada sjajni prevoditelji koje sam upoznala i prijatelji koje sam stekla iz svih zemalja".
Natjecanje promiče višejezičnost
Natjecanje Juvenes Translatores održava se od 2007. i financira iz programa Erasmus+, a organizira ga Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije radi promicanja prevođenja i višejezičnosti. Mnogim je natjecateljima i pobjednicima to natjecanje bilo prekretnica u životu.
Neki od njih odlučili su studirati prevođenje, a neki su se čak i pridružili prevoditeljskim službama Europske komisije kao pripravnici ili profesionalni prevoditelji.
Natjecanje se organizira kako bi se potaknulo učenje stranih jezika u školama i mladima omogućilo da se okušaju kao prevoditelji. Održava se istovremeno u svim odabranim srednjim školama u cijeloj Uniji, a sudjelovati mogu 17-godišnji učenici.
Višejezičnost, a time i prevođenje, bitna je značajka EU-a još od osnutka Europskih zajednica. Uključena je u prvu Uredbu, donesenu 1958., u kojoj su određeni jezici koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici. Otada je, usporedno s proširenjima EU-a, broj službenih jezika EU-a porastao s 4 na 24.
