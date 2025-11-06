Četverostruki olimpijski prvak ne staje niti u 45. godini: Juri osme olimpijske igre

Četverostruki olimpijski prvak u skijaškim skokovima Švicarac Simon Ammann napravio je značajan korak prema svom osmom nastupu na Zimskim olimpijskim igrama.

Ammann se kvalificirao za švicarsku reprezentaciju za prva tri natjecanja Svjetskog kupa sezone 2025./26. putem internih kvalifikacija, izvijestila je njemačka novinska agencija dpa. Švicarski izbornik Martin Künzle osigurao je mjesto u reprezentaciji samo za Gregora Deschwandena uoči prvog natjecanja u Lillehammeru od 21. do 23. studenog, dok su se ostali natjecali u internim kvalifikacijama tijekom priprema u njemačkom Oberstdorfu. 44-godišnji Ammann dobro se natjecao protiv svojih puno mlađih suigrača iz reprezentacije i zaslužio mjesto u reprezentaciji.

Četverostruki pojedinačni olimpijski prvak iz Salt Lake Cityja 2002. i Vancouvera 2010. želi biti dio švicarske reprezentacije za Olimpijske igre, koje će se od 6. do 22. veljače održati u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Natjecanja u skijaškim skokovima održat će se u dolini Fiemme.

