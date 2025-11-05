LETEĆI DINOSAUR /

Godine su samo broj: U 54. godini života izborio mjesto u reprezentaciji, možda ga vidimo na ZOI
Foto: Jure Makovec/afp/profimedia

Ranije ovoga tjedna je na japanskom prvenstvu zauze četvrto mjesto na velikoj skakaonici

5.11.2025.
14:00
Sportski.net
Jure Makovec/afp/profimedia
Noriaki Kasai napunio je 53 godine, ali i dalje ne misli u mirovinu. Iskusni (čuj iskusni) Japanac našao se na popisu reprezentacije Japana za sezonu 2025./26. 

Ranije ovoga tjedna je na japanskom prvenstvu zauze četvrto mjesto na velikoj skakaonici i za sebe ostavio kolege koji su tri desetljeća mlađi. Kasai će tako ove sezone nastupati u Kontinentalnom kupu, drugom po jačini natjecanju (nakon Svjetskog kupa). 

To ostavlja mogućnost da vječnog Kasaija vidimo i na natjecanjima Svjetskog kupa, a možda i na Turneji četiri skakaonice ili čak Olimpijskim igrama. To bi Letećem Dinosauru bile devete Olimpijske igre. 

Prvi put je nastupio u Lillehammeru 1994. godine kada je osvojio momčadsko srebro. Isti je uspjeh ponovio 20 godina kasnije u Sočiju kada je uz to uzeo i individualno srebro.

