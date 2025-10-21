Operacija mu spasila život nakon pada: 'Laserom su mi otvorili lubanju, imao sam rupu u glavi'

Cyprien Sarrazin krajem prosinca prošle godine u Bormiju je doživio grozan pad zbog kojeg je bio u komu. Operacija na mozgu spasila mu je život i francuski je skijaš na putu povratka.

"Ponovo sam vidio svoj pad, ali od trenutka kada sam počeo kliziti na leđima malo beživotan, nisam više gledao. No, vidio sam pad, smatrao sam ga prilično lijepim, impresivnim", izjavio je Cyprien Sarrazin ranije ove godine ocijenivši da je "moglo biti još dramatičnije", da nije nosio zračni jastuk toga dana.

Sada je za Welt prvi puta govorio o operaciji koja mu je spasila život. "Kako bi spriječili krvarenje u mozgu, liječnici su mi laserom otvorili lubanju. Rupa je bila veličine tri kreditne kartice.“ Postupak je trajao šest sati. „Imao sam ogroman ožiljak koji se protezao od čela do uha, zbog čega sam izgledao kao Viking", kazao je Sarrazin, jedan od najboljih spustaša današnjice.

'Nisam mogao govoriti, vidio sam dvostruko'

U padu je izgubio ukupno dvije ili tri litre krvi. "Imam i malu rupu na lubanji koju su mi zatvorili metalnom zvijezdom. Neki dan, dok sam izlazio iz auta, udario sam u metalni stup i čulo se kao udarac metala o metal. Koža se ponekad zaglavi za zvijezdu, što je malo neugodno. Osim toga, više ništa ne osjećam u lijevoj nosnici, što je povezano s anosmijom. U početku nisam mogao govoriti. Bilo je jako teško, ali sam povratio tu sposobnost.

Što se tiče očiju, patio sam od diplopije, što znači da sam vidio dvostruko. Nakon tri mjeseca sve se vratilo u normalu, iako su mi rekli da bi tako moglo ostati do kraja života", podijelio je mučne detalje Sarrazin.

Njegovo trenutno fizičko stanje je na 50 posto u usporedbi s onim prije pada. Još uvijek vjeruje da se može vratiti u Svjetskom kupu u skijanju, iako je jasno da će propustiti olimpijsku sezonu. Jer prilika postoji, kao i želja. "Želim se vratiti i ponovno doživjeti te emocije. Dobio sam džoker i želim ga iskoristiti najbolje što mogu", skromno kaže Sarrazin. "Jer u životu imamo samo jedan džoker."

