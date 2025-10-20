Skijaška zvijezda za dlaku izbjegla tragediju: 'Bljesnulo mi je pred očima'

Skijaške zvijezde u posljednjem su stadiju priprema za novu sezonu Svjetskog kupa koja počinje ovoga vikenda veleslalomima u Söldenu. Norveška zvijezda koja predstavlja Brazil, Lucas Braathen za dlaku je izbjegao horor na treningu.

Vježbao je veleslalom s brzim zavojima kada se na padini s desne strane iznenada pojavio drugi skijaš. Je li to bio turist ili radnik na stazi, nije jasno. Samo munjevitom reakcijom Braathen je uspio izbjeći sudar.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Jako sam zahvalan što sam izašao neozlijeđen“, piše Braathen na Instagramu. „Olimpijski san, sezona i prije svega ja i moje zdravlje bljesnuli su mi pred očima.“

Video strašnog trenutka s treninga možete pogledati OVDJE.

Lucas Braathen od prošle sezone predstavlja Brazil, zemlju svoje majke nakon što je zbog nesuglasica oko sponzora napustio norveški Savez te uzeo godinu dana pauze od kompetitivnog skijanja. Brazilu je prošle sezone donio prvo postolje u Svjetskom kupu. Ove sezone želi donijeti zemlji sambe prvu pobjedu, ali i olimpijsku medalju.

POGLEDAJTE VIDEO: Zvonimir Srna za RTL Danas uoči okupljanja reprezentacije