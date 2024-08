Atomska braća Sinković, Valent i Martin, spremila su u vitrine svoje treće olimpijsko zlato od ukupno 4 olimpijske medalje (imaju i srebro). Na zapadu ništa novo, rekli bi smo, jer su tako uspješni i dominantni. Međutim, ovo zlato za Sinkoviće je bilo nešto posebno. I da, ovo atomska braća kako smo ih upravo mi prozvali, sviđa se Sinkovićima. Rekli su nam to još prije...

500 metara za pamćenje, sportske udžbenike

Tih posljednjih 500 metara finala, u kojem su zaostajali i prestigli konkurenciju - Veliku Britaniju, Švicarsku i Rumunjsku - najvećih je 500 veslačkih metara u karijeri za obojicu.

"Definitivno je, zbog svega što se dogodilo i koliko smo nadoknadili zaostatka. Bilo je to naših najvećih 500 metara u veslanju u karijeri, s obzirom da smo bili 4. na zadnjem mjerenju i na kraju uspjeli uzeti zlato ispred Britanaca. Generalno nadoknadili smo nenadoknadivo", govori Valent, stariji Sinković, 36-godišnjak.

Vratimo se u prošli tjedan, šest dana unatrag. Sinkovići su u posljednju četvrtinu utrke ušli kao četvrti, zaostajali 2 sekunde i 43 stotinke za vodećim Britancima, a kroz cilj su prošli s 45 stotinki brže od njih. Nisu odustajali, grizli su do kraja i otkinuli zlato Britancima iz ruku.

Oni to imaju u sebi

Oni to jednostavno imaju u sebi, da ne odustaju, da se ne lome pod pritiskom, da mentalno budu jaki i nadvladaju čak i same sebe.

Uvijek do kraja i uvijek po pobjedu protiv samih sebe, pa tek onda protiv ostalih. I što je kroz godine bilo više pobjeda, oni su bili gladniji i željeli su ih još. Uvijek još jednu više. Uvijek još više borbi sa samima sobom, sa suparnicima. Zato će nastupiti i na Olimpijskim igrama za 4 godine u Los Angelesu, ako Bog da sreće i zdravlja.

Foto: Pixsell

"Nekima bi ovakva utrka bila super za kraj karijere, ali još uvijek imamo što za dati, imamo motiva i volimo to što radimo. Ostat ćemo u veslanju još 4 godine. Nadam se i vjerujemo da možemo i za 4 godine biti konkurentni i spremni za medalju. Ako nas posluži zdravlje, nadam se da možemo biti konkurentni za najviše uspjehe", govori braća.

Dečki su se opuštali na Olimpijskim igrama svatko na svoj način. Primjerice, Martin je gledao serije. On je više tip za serije, manje za, recimo, glazbu. Iako, sluša on i glazbu.

Martin voli gledati serije

"Sve slušam, nemam nekih preferencija. Slušam sve. Nije da sam nešto od muzike sad, da slušam prije spavanja ili tako nešto. Više gledam serije. Gledao sam i sad gledam baš seriju koja se zove House of Dragon", govori nam Martin Sinković.

I dan danas, nakon svega, nisu skroz svjesni što su sve osvojili i što im se događa u toj sportskoj izvrnosti u veslanju. Biti jedan od najuspješnijih sportaša današnjice, dominantni u veslanju koji je iznimno naporan sport, to je teško za shvatiti...

'Ovo finale najviše je odjeknulo od svih naših finala ikad'

"Ovo finale, način na koji smo dobili, sve je to neshvatljivo još, ali polako nam dolazi. Kad smo osvojili zlato, kad smo vidjeli naše telefone, brdo i more poruka, kad smo vidjeli medije kako pišu o nama, u kojoj mjeri, koliko je to pobudilo u ljudima emocije, lijepo je to sve. Ljudi su plakali od sreće zbog nas. Ova finalna utrka daleko je najviše odjeknula što se tiče nas ikad. Upravo zbog nenadoknadivog, zato što smo to nenadoknadivo nadoknadili. Stvarno je to ganulo ljude, baš zbog tog načina, fenomenalnog finiša. Svjesni smo kad nam kažu da smo najuspješniji hrvatski olimpijci u ljetnim sportovima, ali teško nam je do kraja shvatIti da smo mi najbolji ikad. Čudno mi je to malo", objašnjava Valent.

Slava ih nije udarila u glavu, trude se ostati normalni

Uspjeh ih nije promijenio. Slava ih nije udarila u glavu, Ostali su dečki isti, a tako govore oni koji ih bolje poznaju. Isti su sad kao i prije 10 godina u ponašanju. Nisu se umislili.

"Hvala, drago mi je čuti da smo ostali normalni. Ja mogu reći da nismo sanjali nikakve ovakve uspjehe kad smo kretali s veslanjem. Počeli smo veslati iz čiste zabave, društva, a dogodilo se ovo što se dogodilo. Kad smo vidjeli da napredujemo i da dolaze rezultate, počeli smo sanjati veće rezultate. Nadam se da ćemo do zadnjeg dana karijere biti predani treningu i da se nećemo umisliti. Trudim se da tako ostane do kraja", rekao je Martin, 34. godine.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Ne slušaju cajke

Posljednji put kad su Sinkovići gostovali u studiju Net.hr-a, postavili smo ih neka pitanja koje nikad nisu čuli. Odlučili smo isto sad biti zanimljivi, drugačiji.

Pa, slušaju li dečki cajke i što misle o toj vrsti muzike?

"Ne", kazali su istodobno obojica. Valent je dodao...

"Nismo ljubitelji".

Martin je nadodao:

"Ja ne slušam".

Valent nema ništa protiv da netko sluša cajke...

"Zašto ne, ako nekom paše, neka sluša".

'Pritisak je dio sporta'

Negativno pisanje o sebi, kritičko, nisu doživjeli već godinama, ako su ikad. Jednostavno, oduvijek su pokazivali nevjerojatne mogućnosti i ostvarivali rezultate...

"Nismo se susretali s takvim pisanjem medija i novinarskim izvještavanjem, jer su i novinari prepoznali koliko smo uspješni i što smo ostvarili. Pritisak je dio sporta i s tim se uspješno i brat i ja nosimo. To je dio života i sporta, to je normalno i to smo tako i prihvatili", otkriva Martin Sinković.

'Po treningu gubimo 1000 kalorija, imamo i jaka pluća'

Zanimljivo, ali u finalnoj utrci, točnije u tih paklenih posljednjih 500 metara, Sinkovići uopće nisu spržili toliko kalorija...

"Nije puno jer kratko traje. Teško je reći. U svakom slučaju je naporno i tijelo se troši. Po treningu gubimo negdje 1000 kalorija", otkriva Valent, dok Martin navodi kako obojica imaju prirodno dobra pluća, kapacitet pluća, pa im je disanje za vrijeme utrke moćno i pravilno. Znači, u kriznim situacijama, kao ovih posljednjih 500 metara finala, ritam disanja im je više-manje ujednačne, odnosno ne guše se zrakom.

'Kapaciteti pluća su nam oduvijek dobri'

"Očito mi to dobro radimo, oduvijek smo imali dobre kapacitete. Sportaši inače znaju ići na vježne disanja, ali mi s tim nemamo problema, prirodno smo dobri u tome, pluća su nam jaka", priča Martin.

Suparnici su im čestitali na uspjehu nakon utrke, a u Olimpijskom selu su bili prave face. Britanci su, pak, bili razočarani. Bilo je to definitivno vidljivo. Očekivali su zlato, veći dio utrke su tako razmišljali, ali Sinkovići su imali drugačije planove. I onda nakon utrke, kad su vidjeli kakve su im face poslale poruke čestitki. Luka Modrić, Joško Gvardiol, Marin Čilić...

'Usporedbe s velikanima dodatni je motiv'

"Ma hrpa njih, ima ih dosta, da sad nekog ne zaboravimo. Hvala još jednom svima, zatrpali ste nam mobitele", u šali je kazao Martin.

Foto: Josip Miskovic/PIXSELL

Uspoređuju Sinkoviće po dominaciji s Michaelom Phelpsom, Simone Biles, Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom, Teofilom Stevensonom, Novakom Đokovićem i Nikolom Jokićem po dominaciji u sportu, postignućima, osvojenim medaljama na OI i pobjedama, impulsa kojeg daju sportu kao takvom i zbog utjecaja kojeg imaju na sport kojim se bave. Sve u jednom...

"Drago nam je što nas po sportskoj uspješnosti uspoređuju s jednim Novakom Đokovićem i Nikolom Jokićem, takvim veličinama po sportskoj izvrsnosti, kao i ostalima. Velika je to čast, jer veslanje nije tako popularan sport kao tenis i košarka, primjerice. Mora ti biti drago kad te uspoređuju s najvećim svjetskim sportašima. Ne mogu reći ništa drugo nego čast i ponos. To nam je podstreh da se još više i jače borimo, zapnemo na treninzima. Navedeni su svjetske zvijezde po rezultatima, a usporedba s takvima je velika stvar", govori za kraj razgovora Martin Sinković.

Dečki, treneru Braliću, još jednom naklon do poda!

