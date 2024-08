Pero Kuterovac, član stručnog stožera hrvatske vaterpolske reprezentacije, pomoćnik Ivice Tucka, kondicijski trener, na Olimpijskim igrama u Parizu kondicijski je vodio Damira Martina i Palmu Čargo u jedrenju.

Sinkovići (Valent ima 36., Martin 34. godine) su prošlog tjedna u nevjerojatnom finalu odveslali do svog novog olimpijskog zlata, trećeg ukupno (4. olimpijska medalja), a Sandra Elkasević ex Perković u 35. osvojila je broncu u disku. Spomenuti su najavili i nastup na Olimpijskim igrama 2028. u Los Angelesu.

"Uf, bilo bi čaranje kad bih govorio što će biti za 4 godine", govori Pero Kuterovac i dodaje:

"Ako ih posluži zdravlje u narednom olimpijskom ciklusu, oni će biti konkurentni za medalje na OI u Kaliforniji jer su 4 godine stariji, iskusniji, kompenzirat će taj dio možda manjeg performansa sa iskustvom", objašnjava za Net.hr Pero Kuterovac.

"Gledajte, neki sportaši mogu izgurati u tim godinama sva opterećenja u takvom jednom vremenskom roku, a netko ne. Godine su neumoljive. Fiziološki se totalno zna što se događa. Kod staraca opada testosteron, vezivno tkivo, propada vam hrskavica. E sad, hoće li oni sve to izdržati. Ja bih to volio, ali ne mogu tvrditi da hoće, jer nisam vidovnjak niti volim čarati. Godine čine svoje, nose svoje, a postoje sportaši koji su sa 40. osvajali olimpijsku medalju. Sve vam je to indivudualno, a ima i onih koji su morali prekinuti sportske karijere sa 30. Sinkovići i Sandra su visoka razina sportaša i u treningu i u natjecanju, pa se nadam da će h zdravlje poslužiti. Ako ih posluži zdravlje, sigurno će biti konkurentni i za 4 godine", zaključuje Pero Kuterovac.

