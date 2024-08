Sandra u Parizu uzela medalju pa oduševila Srbe: 'Ništa bolje nećete čuti'

Hrvatska atletičarka Sandra Elkasević osvojila je brončanu medlaju u bacanju diska na Olimpijskim igrama u Parizu s hicem od 67.51 metara. Isti rezultat, ali s boljim drugim hicem imala je i srebrna Kineskinja Bin Feng, dok je Amerikanka Valarie Allman obranila naslov osvojen prije tri godine sa 69.50 metara.

Nakon osvajanja bronce Sandra je dala intervju srpskom Telegrafu u kojemu je biranim riječima govorila o njihovim sportašima, a tekst je objavljen s naslovom "Ništa bolje nećete čuti od riječi hrvatske velikanke o Novaku, Ivani i Angelini".

Na početku je Sandra ishvalila srpsku skakačicu u vis Angelinu Topić.

"Angelina je lavica, ja sam joj poslala poruku i čula sam se s njom, ona je trebala biti tu, da je ostala, onda bi Jaroslava morala ići e i više, ne bi je Angelina pustila da sa samo dva metra osvoji zlatnu medalju. Angelina je bez jedne noge skočila 192, nitko ne može žaliti više od nje... Kao što sam i njoj rekla, nije svako zlo za zlo, rekla sam joj '2028. godine u Los Angelesu ćeš biti prava, sve visine će njima biti nerealne, jedino će tebi biti realne'. Ima dobrog trenera, ima dobrog vođu, dobrog oca, sve je to Dragutin Topić, ona je na zemlji i može skoćiti visoko. Peh se događa, nije svako zlo za zlo."

Potom je govorila o nastupu Ivane Španović u kvalifikacijama skoka u dalj.

"Sutra nastupa moja dobro znana Ivana Španović, kojoj želim ono što dugo, dugo čeka, a to je zlato na Olimpijskim igrama. Želim joj da ga osvoji jer je ona borac kao što sam i ja, ona se bori protiv svih vjetrova, tamo visoko gore, malo nas je i teško se diše. Ivana, svu sreću ti želim, gledamo te u kvalifikacijama i dolazimo na finale navijati."

Na kraju se osvrnula na Novaka Đokovića, koji je u Parizu osvojio zlatnu medalju.

"Naravno da sam ispratila Novaka, čovjek je pobijedio najboljeg na svijetu. Đoković je osvojio sve, to su ti sportski umovi kad misliš da si sve osvojio pa se zasitiš, pa se vratiš. To sam govorila i svojima, osjetiš okus pobjede, onda te male greške izbace iz takta jer da nije pobjednik ne bi imao oscilacije i te psovke. On se daje koliko i mi, osvojiti zlatnu medalju protiv najvećeg suparnika ove godine... Srbijo, presretna si što ga imaš, ali, imamo i mi našu Donu Vekić!", poručila je.

