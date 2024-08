Hrvatski veslači, atomska braća Valent i Martin Sinković, osvojili su u petak svoju treću zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u karijeri, obranivši naslov olimpijskih prvaka u dvojcu na OI u Parizu.

Ukupno je to drugo zlato za hrvatski sport dosad na OI, nakon Barbare Matić u judu.

Sinkovići su do zlata stigli fantastičnim finišom, 500 metara prije cilja bili su četvrti s dvije i pol sekunde zaostatka za vodećim Britancima Oliverom Wynee-Griffithom i Tomom Georgeom uz minimalni zaostatak za drugim Rumunjima i trećim Švicarcima. No, tada su dignuli tempo, vrlo se brzo odvojili od Rumunja i Švicaraca da bi u zadnjih 100 metara dostigli i prestigli Britance te ciljem proći u vremenu 6:23.66 minuta, 45 stotinki ispred drugih Britanaca.

Bronce su osvojili aktualni svjetski prvaci Švicarci Roman Roeoesli i Andrin Gulich sa 6:24.76.

Ovo je četvrta olimpijska medalja za braću Sinković, nakon srebra u četvercu na pariće u Londonu 2012. te zlata u dvojcu na pariće 2016. u Rio de Janeiru i dvojcu 2021. u Tokiju. Time su postali najtrofejniji hrvatski olimpijci s ljetnih Igara u povijesti.

Nakon velikog uspjeha za hrvatsko veslanje i sport, javio nam se iz Pariza njihov trener, Nikola Bralić. Bralić je veslački stručnjak svjetskog glasa i pedigrea, čovjek koji Sinkoviće vodi ka zvjezdama u sportskoj izvrsnosti. Arhitekt je sportskog čuda zvanog - Sinkovići. Uz njih je već godinama...

"Osjećam se jako dobro, kao prethodna tri -četiri puta. Razlika u ovom zlatu i prethodnih dva je ta što je bilo neizvjesnije tijekom sezone. Dečki su bili van forme zbog raznoraznih razloga, ozljeda... Međutim, sve se posložilo na završnim pripremama. Znali smo da smo dobri", govori nam Nikola Bralić i otkriva što je dečkima rekao prije finala, koji je bio game plan?

"Rekao sam im da će biti gusta utrka i da se pripreme na to. Svi su suparnici bili izjednačeni. Za Engleze nismo znali u kakvom su stanju, formi, nismo imali pravu sliku. Jesu li folirali ili su stvarno lošiji nego inače. Tražio sam od Valenta i Martina da ne kreću za brzincima žestoko, već da krenu umjerenije i na 1000 metara da polako pojačavaju. Da u posljednjih 400-500 metara krenu u finiš koji smo izveli i pokazali već nekoliko puta. Uspjeli su dečki u tome".

Panike u završnih 50 metara nije bilo. Bralić je znao da je to to, da ih braća imaju ida će ih sve finiširati...

"Nije bilo panike niti zabrinutosti. Znate, kad Valent i Martin krenu, nezaustavljivi su. To su pokazali na EP-u na Bledu, u Beogradu na Svjetskom kupu. Pokazali su to u Riju u finalnoj utrci. Pokazali su to nekoliko puta i takav jedan nastup smo danas vidjeli. Kad krenu, da su nezaustavljivi. Oni su nevjerojatno talentirani dečki. To im je najjača snaga. Uz to, neosporno su veliki radnici i provode puno vremena u ćamcu. Posvećeni su veslanju od jutra do sutra. Malo ih obiteljske obveze ometaju da nisu dominantni kao prije, ali oni su usprkos svim obvezama našli snagu za zlato na OI i nastavak uspješnog veslanja. Oni kad se zainate, njih nema nitko. Jednostavno su takvi", govori Nikola Bralić i zaključuje:

"Idemo dalje jako. Uvijek ima dodatnih motiva kad si zamisliš da želiš ponoviti ovaj uspjeh, da želiš sve ispočetka. Naravno, uz minimalni pad. Neosporno je da veslači imaju uspon, vrhunac i lagani pad. To je sve normalno u sportu. Valent i Martin su u zrelim godinama i normalno da ima oscilacija gore-dolje. Snaga opada, ali može se nadoknaditi nečim drugim. Boljom tehnikom i boljom izdržljivošću. I to smo napravili ove godine, upravo smo u tim segmentima iskorak radili. Napravili smo sve što smo planirali u ovoj godini. Iskoristili smo to i došli do zlata, ponovno na OI", zaključio je Nikola Bralić.

