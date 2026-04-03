Spektakl na kotačima stiže: WRC Croatia Rally kreće za manje od tjedan dana

Još nas manje od tjedan dana dijeli od starta petog izdanja WRC Croatia Rallyja, jednog od najiščekivanijih sportskih događaja godine u Hrvatskoj, objavili su organizatori.

WRC karavana proći će kroz Primorsko-goransku, Istarsku, Karlovačku i Ličko-senjsku županiju, a utrka počinje ceremonijalim startom na riječkom Korzu u četvrtak, a završava proglašenjem pobjednika u Opatiji u nedjelju.

Jedna od ključnih lokacija ovogodišnjeg spektakla bit će servisni park na Grobniku, koji će od četvrtka, 9. travnja do nedjelje, 12. travnja postati središnje mjesto okupljanja svih sudionika i posjetitelja. Ovaj prostor neće biti samo tehnička baza timova, već atraktivna destinacija za ljubitelje automobilizma, obitelji, turiste i sve one koji žele iz neposredne blizine doživjeti jedinstvenu atmosferu svjetskog relija.

Servisni park pruža rijetku priliku za ulazak u samu srž natjecanja, gdje će posjetitelji moći iz prve ruke svjedočiti radu vrhunskih mehaničara dok u iznimno kratkom vremenu pripremaju vozila za nastavak utrke. Upravo ta kombinacija brzine, preciznosti i timskog rada čini servisnu zonu jednom od najatraktivnijih točaka za publiku. Uz tehnički segment, organiziran je i bogat popratni sadržaj koji uključuje fan zonu s izložbenim i promotivnim prostorima partnera, simulatore vožnje za sve koji žele osjetiti barem djelić adrenalina, kao i prodaju službenih suvenira. Posjetiteljima će na raspolaganju biti i posebno uređena food & beverage zona s raznovrsnom gastronomskom ponudom, čime se dodatno obogaćuje cjelokupni doživljaj boravka u servisnom parku.

Program započinje u četvrtak, 9. travnja, kada se između 10 i 14 sati održava shakedown, testna dionica tijekom koje posade finalno podešavaju svoja vozila, uz kontinuiran protok natjecateljskih automobila kroz servisnu zonu. U petak, 10. travnja, prvi ulazak vozila u servisni park očekuje se nakon 13 sati, po završetku prvih brzinaca, dok večernji servis započinje nakon 19 sati. Po dolasku timova u servisni park, u 20 sati na rasporedu je popularni „FIA Meet the Crews“, događaj koji publici omogućuje susret s vodećim svjetskim vozačima i njihovim timovima.

Subota, 11. travnja, donosi povratak vozila u servis u jutarnjim satima između 8 i 9 sati te ponovno nakon 18 sati po završetku cjelodnevnog programa. Večernji program s vozačima na pozornici započinje u 19:15 sati. Završni dan, nedjelja 12. travnja, počinje ranim jutarnjim servisom već u 7 sati, koji predstavlja posljednju pripremu prije odlučujućih borbi za pobjedničko postolje.

Tijekom događanja kroz servisni park prolazit će 51 posada, najčešće u razmacima od oko jedne minute, što jamči dinamičnu i neprekidnu akciju te posjetiteljima omogućuje stalan uvid u svijet profesionalnog relija. Upravo ta neprekidna izmjena vozila, zvuk motora i užurbana atmosfera čine Grobnik jednim od najuzbudljivijih mjesta ovogodišnjeg rallyja.

