Spektakl na kotačima stiže: WRC Croatia Rally kreće za manje od tjedan dana
Tijekom događanja kroz servisni park prolazit će 51 posada,
Još nas manje od tjedan dana dijeli od starta petog izdanja WRC Croatia Rallyja, jednog od najiščekivanijih sportskih događaja godine u Hrvatskoj, objavili su organizatori.
WRC karavana proći će kroz Primorsko-goransku, Istarsku, Karlovačku i Ličko-senjsku županiju, a utrka počinje ceremonijalim startom na riječkom Korzu u četvrtak, a završava proglašenjem pobjednika u Opatiji u nedjelju.
Jedna od ključnih lokacija ovogodišnjeg spektakla bit će servisni park na Grobniku, koji će od četvrtka, 9. travnja do nedjelje, 12. travnja postati središnje mjesto okupljanja svih sudionika i posjetitelja. Ovaj prostor neće biti samo tehnička baza timova, već atraktivna destinacija za ljubitelje automobilizma, obitelji, turiste i sve one koji žele iz neposredne blizine doživjeti jedinstvenu atmosferu svjetskog relija.
Servisni park pruža rijetku priliku za ulazak u samu srž natjecanja, gdje će posjetitelji moći iz prve ruke svjedočiti radu vrhunskih mehaničara dok u iznimno kratkom vremenu pripremaju vozila za nastavak utrke. Upravo ta kombinacija brzine, preciznosti i timskog rada čini servisnu zonu jednom od najatraktivnijih točaka za publiku. Uz tehnički segment, organiziran je i bogat popratni sadržaj koji uključuje fan zonu s izložbenim i promotivnim prostorima partnera, simulatore vožnje za sve koji žele osjetiti barem djelić adrenalina, kao i prodaju službenih suvenira. Posjetiteljima će na raspolaganju biti i posebno uređena food & beverage zona s raznovrsnom gastronomskom ponudom, čime se dodatno obogaćuje cjelokupni doživljaj boravka u servisnom parku.
Program započinje u četvrtak, 9. travnja, kada se između 10 i 14 sati održava shakedown, testna dionica tijekom koje posade finalno podešavaju svoja vozila, uz kontinuiran protok natjecateljskih automobila kroz servisnu zonu. U petak, 10. travnja, prvi ulazak vozila u servisni park očekuje se nakon 13 sati, po završetku prvih brzinaca, dok večernji servis započinje nakon 19 sati. Po dolasku timova u servisni park, u 20 sati na rasporedu je popularni „FIA Meet the Crews“, događaj koji publici omogućuje susret s vodećim svjetskim vozačima i njihovim timovima.
Subota, 11. travnja, donosi povratak vozila u servis u jutarnjim satima između 8 i 9 sati te ponovno nakon 18 sati po završetku cjelodnevnog programa. Večernji program s vozačima na pozornici započinje u 19:15 sati. Završni dan, nedjelja 12. travnja, počinje ranim jutarnjim servisom već u 7 sati, koji predstavlja posljednju pripremu prije odlučujućih borbi za pobjedničko postolje.
Tijekom događanja kroz servisni park prolazit će 51 posada, najčešće u razmacima od oko jedne minute, što jamči dinamičnu i neprekidnu akciju te posjetiteljima omogućuje stalan uvid u svijet profesionalnog relija. Upravo ta neprekidna izmjena vozila, zvuk motora i užurbana atmosfera čine Grobnik jednim od najuzbudljivijih mjesta ovogodišnjeg rallyja.
