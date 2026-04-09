Samo par minuta u autu s jednim od najboljih vozača svijeta dovoljno je da se zaljubite u ovaj sport

WRC se nakon godinu dana pauze ponovno vratio u Hrvatsku. Naša zemlja četvrta je postaja u kalendaru Svjetskog prvenstva, a ovog će vikenda privući desetke tisuća stranih gostiju. Uoči današnjeg starta ekipa RTL-a sjela je u auto jednog od najboljih vozača svijeta. Francuz Adrien Fourmaux i njegov Hyundayi bili su težak test za našu Helenu Barić.

Samo tri minute na brzincu provozao nas je Adrien Fourmaux. Ali ipak nismo bili hrabri koliko smo bili prije starta.

Sve je odlično počelo potpisivanjem izjave o odricanju odgovornosti, a onda smo dobili potrebnu opremu i kratke upute:

"Žao mi je što ti ovo moram reći, ali moram. Ako auto skrene s ceste ili se dogodi nešto slično, što je naravno, moguće..."

To nije pomoglo s nervozom, ali zato pogled na vozača je. Adrien Fourmaux trenutačno četvrti vozač u poretku Svjetskog prvenstva i jedan od najboljih vozača današnjice koji je već Hyundaiju osvojio postolje ove sezone.

Vožnja puna adrenalina

Upozorili smo ga da nam je ovo prvi put na ovakvoj vožnji i onda smo krenuli u avanturu.

Vožnja puna adrenalina, nešto što je nama jednom u životu a njemu svakodnevica.

"Ovo je bilo zanimljivo, mislim da mi je ostalo malo tvog mikrofona u ušima, ali bilo mi je drago podijeliti to s tobom. U Hrvatskoj mi je 2021. bila prva godina u elitnom rangu, tako da mi je to bilo posebno iskustvo i uvijek mi je lijepo vratiti se ovdje. Ove godine smo malo promijenili lokaciju. Više smo uz obalu, ima nešto više planinskih etapa i sve je malo zahtjevnije", rekao je Adrien Fourmaux, vozač Hyundaija.

Samo nekoliko minuta s Adrienom u autu bilo je dovoljno da shvatimo zašto je zaljubljen u ovaj sport. Nama ostaje uspomena, a njemu teška tri dana hrvatskog relija.

