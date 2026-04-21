FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRITIČNO STANJE /

Slovenski skijaš-skakač sudjelovao u teškoj biciklističkoj nesreći: Bio je alkoholiziran

Slovenski skijaš-skakač sudjelovao u teškoj biciklističkoj nesreći: Bio je alkoholiziran
×
Foto: Rok Rakun/Zuma Press/Profimedia

Kranjec je prema pisanjima slovenskih medija bio pod utjecajem alkohola što znači da će biti i kažnjeno gonjen

21.4.2026.
10:10
D.F.
Rok Rakun/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivši slovenski skakač na skijama, Robert Kranjec prije nekoliko je dana sudjelovao u biciklističkoj nesreći. Bio je u kritičnom stanju, ali sada se situacija popravila, prenosi 24ur.com.

Kranjec je prema pisanjima slovenskih medija bio pod utjecajem alkohola što znači da će biti i kažnjeno gonjen, a u prvom policijskom izvješću stoji da je imao 2,5 promila alkohola u krvi. 

Kranjec je navodno prošlog petka biciklom prešao na suprotnu stranu ceste, udario u rubnik i pao, teško se ozlijedivši. 44-godišnjak je prvo prevezen u Opću bolnicu Jesenice, a zatim je, zbog težine ozljeda, helikopterom Slovenske vojske prevezen u Sveučilišni bolnički centar Ljubljana, gdje se i dalje liječi.

Srećom, stanje mu se popravlja, ali čeka ga rehabilitacija koja će biti dugačka i naporna.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
