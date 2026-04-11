PRVI STRANCI /

Ragbijaška reprezentacija odigrala povijesnu utakmicu: Novi izbornik u debiju nije krio zadovoljstvo

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bila je to odlična provjera našim ragbijašima uoči posljednje utakmice sezone Trophy divizije Kupa nacija i gostovanja u Litvi

11.4.2026.
16:57
Hina
Marko Prpic/PIXSELL
Hrvatska ragbijaška reprezentacija u Splitu je u prijateljskoj utakmici izgubila od Meksika 17-33 (12-7), a ovaj susret je i povijesni jer prvi je put Hrvatska igrala protiv izvaneuropske selekcije.

Bila je to odlična provjera našim ragbijašima uoči posljednje utakmice sezone Trophy divizije Kupa nacija i gostovanja u Litvi iduće subote, koje izravno odlučuje tko će ispasti u nižu, Conference diviziju, a ujedno je bio i debi na klupi novog izbornika Tončija Buzova. Buzov je dosad asistirao Anthonyju Poši, a sad je preuzeo kormilo, dok je njegov pomoćnik postao Niccolo Fadalti

Hrvatska je u šarenom sastavu odlično parirala bolje rangiranom suparniku (Meksiko je na svjetskoj ljestvici 38., a Hrvatska 51.). Gosti su poveli u 5. minuti polaganjem Caballera i pretvaranjem Alvareza, ali u drugoj polovici prvog dijela naši su preokrenuli rezultat.

U 17. minuti je Ivan Prološčić smanjio na 5-7, u 32. je Luka Prološčić zabio, a Niko Vranešević pretvorio za 12-7, a u 37. su Meksikanci ostali i s igračem manje zbog žutog kartona. 

No, u tih deset minuta naši nisu iskoristili brojčanu prednost i u 48. minuti Gaivan zgoditkom i Alvarez pretvaranjem vratili su prednost Meksikancima na 12-14. U 56. je pogodio i Olivo, a Alvarez pretvorio za 12-21, dok je u 73. zabio Zuzaeta za 12-26.

Jan Vlašić je u 77. minuti smanjio na 17-26, ali u zadnjoj minuti Meksikanci su potvrdili pobjedu zgoditkom i pretvaranjem Ramosa za konačnih 17-33.

"Zadovoljan sam, pogotovo prvim poluvremenom, a za Litvu će nam se priključiti neki važni igrači", rekao je izbornik Buzov. 

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia: 'Obožavam kad moji igrači izlaze na teren s apetitom'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
