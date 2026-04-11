Ragbijaška reprezentacija odigrala povijesnu utakmicu: Novi izbornik u debiju nije krio zadovoljstvo

Hrvatska ragbijaška reprezentacija u Splitu je u prijateljskoj utakmici izgubila od Meksika 17-33 (12-7), a ovaj susret je i povijesni jer prvi je put Hrvatska igrala protiv izvaneuropske selekcije.

Bila je to odlična provjera našim ragbijašima uoči posljednje utakmice sezone Trophy divizije Kupa nacija i gostovanja u Litvi iduće subote, koje izravno odlučuje tko će ispasti u nižu, Conference diviziju, a ujedno je bio i debi na klupi novog izbornika Tončija Buzova. Buzov je dosad asistirao Anthonyju Poši, a sad je preuzeo kormilo, dok je njegov pomoćnik postao Niccolo Fadalti.

Hrvatska je u šarenom sastavu odlično parirala bolje rangiranom suparniku (Meksiko je na svjetskoj ljestvici 38., a Hrvatska 51.). Gosti su poveli u 5. minuti polaganjem Caballera i pretvaranjem Alvareza, ali u drugoj polovici prvog dijela naši su preokrenuli rezultat.

U 17. minuti je Ivan Prološčić smanjio na 5-7, u 32. je Luka Prološčić zabio, a Niko Vranešević pretvorio za 12-7, a u 37. su Meksikanci ostali i s igračem manje zbog žutog kartona.

No, u tih deset minuta naši nisu iskoristili brojčanu prednost i u 48. minuti Gaivan zgoditkom i Alvarez pretvaranjem vratili su prednost Meksikancima na 12-14. U 56. je pogodio i Olivo, a Alvarez pretvorio za 12-21, dok je u 73. zabio Zuzaeta za 12-26.

Jan Vlašić je u 77. minuti smanjio na 17-26, ali u zadnjoj minuti Meksikanci su potvrdili pobjedu zgoditkom i pretvaranjem Ramosa za konačnih 17-33.

"Zadovoljan sam, pogotovo prvim poluvremenom, a za Litvu će nam se priključiti neki važni igrači", rekao je izbornik Buzov.

