Hrvatski ragbi u šoku: Požar uništio sjedište Saveza i izbrisao povijest sporta

Katastrofalan požar koji je prošlog tjedna zahvatio zgradu u sklopu kompleksa Vjesnika ostavio je iza sebe golemo razaranje, a najteže su stradale prostorije Hrvatskog ragbijaškog saveza. U nekoliko sati nestalo je gotovo sve što je Savez godinama stvarao, dokumenti, oprema i povijesna građa koje više nema.

Glavni tajnik Saveza, Većeslav Holjevac, potvrdio je razmjere štete koja se mjeri ne samo materijalnim gubitkom nego i neprocjenjivom sportskom poviješću.

Holjevac je u objavi istaknuo da je u požaru „izgorjelo sve“, kompletna arhiva Saveza, oprema, oko 200 lopti, komunikacijski setovi za suce i brojni predmeti iz svakodnevnog rada. Na Instagramu je Savez objavio:

„U velikom požaru Hrvatski ragbijaški savez ostao je bez gotovo svega. Šteta je ogromna, još ne možemo ući u prostorije kako bismo procijenili što je preostalo. Hvala svima na podršci – idemo dalje.“

Uništeno je i ono što se ne može obnoviti: dokumentacija od osnutka Saveza 1962. godine, povijesni materijali o prvim međunarodnim nastupima, priznanjima World Rugbyja i FIRA-e, rezultati, zapisnici, popisi igrača i osnivača. Sve što je čuvalo identitet i povijest hrvatskog ragbija pretvoreno je u pepeo.

