Skijaška senzacija u Gurglu! Francuz sa startnim brojem 21 rasturio konkurenciju

Francuz Paco Rassat iznenađujući je pobjednik slalomske utrke koju su skijaši u subotu vozili za Svjetski kup u Gurglu u Austriji.

Rassat, koji je imao startni broj 21. i prvu vožnju završio na 14. mjestu, slavio je nakon druge vožnje s vremenom 1:44.55. To mu je prva pobjeda u karijeri, a u prvom slalomu sezone bio je šesti. Drugi je sa sedam stotinki zaostatka (1:44.62) bio Belgijanac Armand Marchand koje je ovo prvo postolje u karijeri. Treće mjesto zauzeo je vodeći nakon prve vožnje Norvežanin Atle Lie McGrath s devet stotinki sporijim vremenom (1:44.64) od pobjednika.

U poretku slalomaša prvo mjesto drži zahvaljujući današnjoj pobjedi Rassat sa 140 bodova, drugi je Norvežanin koji skija pod brazilskom zastavom Lucas Pinheiro Braathen sa 126 bodova, a treći još jedan Francuz Noel Clement sa102 boda. Rassat je prvi i u ukupnom poretku sa 140 boodva, Braathen je i ovdje drugi, dok je treći Norvežanin McGrath sa 102 boda.

U drugu vožnju se danas nije plasirao ni jedan hrvatski skijaš. Filip Zubčić je prvu vožnju završio kao 22. s vremenom 53.33 i zaostatkom od sekundu i 21 stotinku za McGrathom, no naknadno je diskvalificiran. Kako pišu hrvatski mediji, Zubčić je sam prijavio da je 'haklao' jedna vrata i zato je diskvalificiran. Samuel Kolega, koji je imao startni broj 15., napravio je grešku u prvom dijelu staze i nije završio utrku kao ni Istok Rodeš, koji je startao kao 31., ali je napravio grešku pred kraj staze.

Rezultati slaloma za skijaše u Gurglu

1. Paco Rassat (Fra) 1:44.55

2. Armand Marchant (Bel) 1:44.62 +0.07

3. Atle Lie McGrath (Nor) 1:44.64 +0.09

4.Timon Haugan (Nor) 1:44.84 +0.29

5. Tanguy Nef (Švi) 1:45.20 +0.65

