Prva pobjeda Lecuone u Superbikeu za prekid nevjerojatne dominacije timskog kolege

Španjolac Iker Lecuona slavio je u dramatičnoj prvoj utrci Svjetskog prvenstva u superbikeu na Donington Parku. Vozač Aruba.it Racing Ducati tima stigao je do svoje prve pobjede u karijeri u elitnoj klasi, prekinuvši time apsolutnu dominaciju svog timskog kolege i vodećeg u prvenstvu, Nicola Bulege.

Borba Ducatija odlučena u posljednjim metrima

Utrka koja je gledatelje držala u neizvjesnosti do samoga kraja donijela je prvi poraz Nicoli Bulegi ove sezone. Iako je Talijan slovio za apsolutnog favorita nakon pobjeda u svim dosadašnjim utrkama, njegov timski kolega Lecuona pokazao je iznimnu odlučnost. Dvojac tvorničkog Ducatija rano se odvojio od konkurencije, a borba za pobjedu svela se na njihov izravni dvoboj. U napetoj završnici, Lecuona je uspio zadržati minimalnu prednost i proći ciljem sa svega 0,165 sekundi prednosti, čime je okončan nevjerojatni pobjednički niz. Uspjeh talijanskog proizvođača upotpunio je Yari Montella (Barni Spark Racing), koji je osvojio treće mjesto, osiguravši trostruko slavlje za Ducati. Dominacija je bila potpuna jer su motocikli iz Borgo Panigalea zauzeli prvih šest pozicija.

Mješoviti osjećaji za domaće vozače

Britanska publika nadala se postolju svojih miljenika, no ono im je za dlaku izmaklo. Najbliži tome bio je Sam Lowes (Marc VDS Racing Team) na četvrtom mjestu, dok je Tommy Bridewell (Superbike Advocates Racing) završio kao peti. Alex Lowes (Bimota) utrku je završio na sedmom mjestu. Iako nisu uspjeli doći do pobjedničkog postolja, britanski vozači su pokazali konkurentnost i sigurno će tražiti svoju priliku u preostale dvije utrke vikenda. Vikend je, s druge strane, počeo katastrofalno za legendarnog Jonathana Reu. Šesterostruki svjetski prvak, koji na Doningtonu nastupa s pozivnicom za Hondu HRC, morao je prerano završiti utrku zbog tehničkih problema, na veliko razočaranje brojnih navijača.

Prva utrka na Donington Parku donijela je neočekivani rasplet i novog pobjednika, unijevši svježinu u prvenstvo kojim je dosad suvereno vladao Bulega. Pobjeda timskog kolege zasigurno će biti dodatan motiv za Talijana, a pred nama su još nedjeljna Superpole utrka i druga glavna utrka koje obećavaju nastavak beskompromisne borbe na stazi.