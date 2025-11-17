Pravi ponos hrvatskog sporta! Ova je vještina donijela Hrvatskoj čak 409 medalja

Jedan od najuspješnijih sportova u Hrvatskoj je Taekwondo. Potvrđuju to i sjajni rezultati, na klupskoj i na reprezentativnoj razini. Novi uspjeh i ovog vikenda na Croatia Openu u Sutinskim Vrelima gdje su briljirali na natjecanju na koje su stigli borci iz 42 zemlje. Priča Helene Barić.

Prije 57 godina, jedan korejski majstor napravio je demonstraciju koja će promijeniti hrvatski sport. Park Sung Jae je 1968. prvi put javno predstavio taekwondo u Hrvatskoj. Malo tko je tada mogao slutiti da će upravo ta vještina narasti u pravu hrvatsku tvornicu medalja.

"Bio sam dva puta na Olimpijskim igrama. Sad u Parizu sam bio peti. Bio sam drugi i treći na Svjetskom prvenstvu te europski prvak", priča Ivan Šapina.

Hrvatska ima šest olimpijskih medalja od kojih je jedna zlatna. Sa Svjetskih prvenstava donijeli su 73, a s Europskih čak 294. Kada se zbroje i ostala velika natjecanja, Taekwondo savez u svojoj riznici ima 409 medalja, od čega je 158 onih seniorskih.

"Imamo šest olimpijskih medalja u pet šest različitih natjecanja. Mislim da to samo govori u prilog tome koliko je taekwondo razvijen i koliko je taekwondo, ustvari dobar sport u Hrvatskoj. Ja bih rekao da je da smo mi, kako je bio nedavno natpis u novinama, da smo među pet najboljih nacija na svijetu", kazao je predsjednik Zagrebačkog taekwondo saveza Danijel Bursać.

A velike rezultate i velike borce već godinama stvara klub Marjan iz Splita. Iz njega dolaze mnogi hrvatski olimpijci, poput Matee Jelić, Lene Stojković, Tonija Kanaeta i Ivana Šapine.

"Tako i ti rezultati privlače djecu. Ono daje taekwondo na nekoj važnosti i onda će se roditelji prije upisati na takav neki sport za koji su čuli da je uspješan da se uspješno radi, da se dobro radi u Hrvatskoj, da ima uspješnih klubova i trenera i tako veliki broj djece, onda izvlači tako i veliki broj dobrih na kraju natjecatelja i velikih uspjeha", kaže Šapina.

A da će i budućnost izgledati dobro, potvrđuju i mlađe generacije. Sara Rogin ima 14 godina i već više od 50 medalja, među njima i jednu svježu europsku broncu.

"Osjećala sam se jako sretno. Pobijedila sam prvu rundu Portugalce. I onda sam iz reprezentativke Finske i Turkinje. I onda sam izgubila od svjetske prvakinje i europske sada. Imam puno medalja, 50", kaže mlada Rogin.

A sport raste, mijenja se i modernizira. Taekwondo danas nije samo borilačka vještina. – To je cijeli tehnološki sustav, od elektroničkih oklopa do taktičkih analiza.

"Teško je opisati jer je vrlo kompleksan sport. Vrlo često se mijenjaju pravila i stalno se ulaže u sport i tko nije tko nije dugo u kontinuiranom dugu sportu. Evo, imam osjećaj Ako netko nije dvije godine u sportu. ima osjećaj da više to nije isti sport", kaže Matija Črep, brončani na SP.

Danas u Hrvatskoj djeluje 146 klubova i oko dvadeset tisuća članova. A s ovakvim uspjesima čini se da će taekwondo još dugo ostati - PONOS hrvatskog sporta.