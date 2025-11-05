Nevjerojatna priča britanske sportašice: Olimpijka koja mijenja sport ovisno o godišnjem dobu

Britanska atletičarka Adele Nicoll (29) jedno je od najzanimljivijih imena u svijetu olimpijskog sporta. Njezina priča jedinstvena je jer ljeti se natječe u bacanju kugle, a zimi mijenja stazu i nastupa u bob utrkama.

Rođena u Walesu, Adele je sportsku karijeru započela s 14 godina, zaljubivši se u atletiku. Tijekom studija sporta i znanosti o vježbanju na Sveučilištu u Cardiffu, postala je jedno od najperspektivnijih imena britanskog bacanja kugle. No, sudbina je imala druge planove.

Jednog dana, dok je tijekom pandemije snimala trening u parku, na društvenim mrežama joj se javila britanska bob reprezentativka s jednostavnim pitanjem: "Jesi li ikad razmišljala o bobu?" Taj trenutak promijenio joj je život.

Od kugle do boba put bez kočnica

U roku od nekoliko mjeseci, Adele je odlučila iskušati nešto sasvim novo. Upisala je bob školu, izgubila gotovo 20 kilograma i počela trenirati kao “pusher” natjecateljica koja gura sanjke pri startu.

Zajedno s pilotkinjom Micom McNeill, osvojila je srebro na Svjetskom kupu prvo britansko žensko odličje u tom natjecanju nakon 13 godina. Ipak, unatoč sjajnim rezultatima, 2022. nije upala u olimpijsku ekipu, već je u Peking otputovala kao rezerva.

Umjesto da odustane, odlučila je preuzeti kontrolu i postati pilotkinja. Već nakon dvije sezone stigla je do još jedne medalje u Svjetskom kupu, i to u monobobu, a ove zime cilj joj je plasman u Top 7 na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu 2026.

Ne odustaje ni od atletike

Unatoč uspjesima na ledu, Adele nije napustila svoj prvi sport. I dalje je aktualna britanska prvakinja u bacanju kugle titulu koju je osvojila tri puta. Nastupila je i na Igrama Commonwealtha, a plan joj je jednog dana ostvariti ono što nitko dosad nije nastupiti i na ljetnim i na zimskim Olimpijskim igrama.

„Volim oba sporta i ne mogu izabrati između njih. Bacanje kugle je moja prva ljubav, ali bob mi je dao novu strast i motivaciju“, priznaje Nicoll.

Naizgled različiti sportovi, kaže Adele, zapravo dijele slične principe.

„U bacanju kugle morate generirati maksimalnu snagu u sekundi, a u bobu je to identično, samo što umjesto kugle pokrećete sanjke teške 175 kilograma“, objašnjava.

