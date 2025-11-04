Olimpijske igre ponovno u Europi? Veliki broj građana te zemlje podupire inicijativu
72 posto Nijemaca izjasnilo se kako podupire kandidaturu svoje zemlje za organizaciju Olimpijskih igara
U anketi instituta Forsa, koju je naručila revija Stern, 72 posto Nijemaca izjasnilo se kako podupire kandidaturu svoje zemlje za organizaciju Olimpijskih igara, njih 22 posto se protivi tome, dok iz je šest posto neopredijeljeno.
Njemački olimpijski odbor (DOSB) planira do sljedeće jeseni odrediti kandidata za domaćina Olimpijskih igara koje će se održati 2036., 2040. ili 2044. godine.
U anketi Forse najveću potporu od 39 posto dobio je Muenchen, njih 24 posto prednost je dalo metropolitanskoj regiji Ren-Ruhr, 19 posto Berlinu, a 11 posto Hamburgu.
Njemačka je dosada dva puta bila domaćin Olimpijskih igara, 1936. u Berlinu te 1972. u Muenchenu.
Anketa Forse provedena je 30. i 31. listopada, a sudjelovalo je 1008 osoba.
