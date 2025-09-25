Preminuo legendarni sportaš i izbornik, prošle je godine odlikovan Redom Danice Hrvatske

U 84. godini života preminuo je Vladimir Braco Janković, legendarni odbojkaš i trener, te izbornik hrvatske odbojkaše reprezentacije, izvijestio je Hrvatski odbojkaški savez.

Janković je rođen u Vukovaru 7. svibnja 1941. godine. Kao odbojkaš nastupao je za Borovo, Vukovar, Mladost, Spem Faenzu i Modriču, a za reprezentaciju Jugoslavije igrao je 135 puta i nastupio na trima svjetskim prvenstvima. Kao trener je vodio brojne klubove, a s Modenom je osvojio Kup europskih prvaka.

Bio je izbornik SFRJ, Slovenije i Hrvatske. Prošle godine ga je predsjednik Zoran Milanović odlikovao Redom Danice Hrvatske s likom Franje Bučara, ordenom koji se dodjeljuje za osobit doprinos razvoju hrvatskog sporta te ostvarene vrhunske sportske rezultate na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima.

Neka počiva u miru.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je najljepša sportska priča godine: 'Da mi je netko to rekao...'