GRAD GRIJEHA PLIVA /

Velika nagrada Las Vegasa dovedena u pitanje? Sezona se rješava u poplavljenom gradu

Velika nagrada Las Vegasa dovedena u pitanje? Sezona se rješava u poplavljenom gradu
Foto: Screenshot/x

U Las Vegasu je izdano veliko upozorenje za poplave uoči Velike nagrade Formule 1 ovog vikenda

20.11.2025.
10:46
Dominik Franculić
Screenshot/x
Tri utrke su ostale do kraja vrlo neizvjesne sezone Formule 1. Ovaj vikend donosi Veliku nagradu Las Vegasa. Društvene mreže su uoči utrke pune vide poplavljeno Vegasa, a održavanje utrke je došlo u pitanje.

U Las Vegasu je izdano veliko upozorenje za poplave uoči Velike nagrade Formule 1 ovog vikenda. Prema Nacionalnoj meteorološkoj službi, Grad grijeha dio je područja pogođenog upozorenjima na poplave nakon obilnih kiša. Što se tiče Grand Prix staze, trenutno postoji 30% šanse za pljuskove prije prvog slobodnog treninga, zakazanog za 16:30 po lokalnom vremenu, ali ostatak utrke trebao bi biti bez kiše.

Sve o Formuli 1 čitajte na portalu Net.hr.

 

Ipak, najnovije informacije govore kako bi sve trebalo proći dobro i utrka ne bi smjela doći u pitanje. Pouzdani portal The Race piše kako su poplave bile kaje u Vegasu, ali nisu zahvatile stazu u tolikoj mjeri i tijekom vikenda bi trebalo biti tek kišice, a ne i poplave. 

 

 

Podsjetimo, tri utrke prije kraja, Britanac Lando Norris iz McLarena vodi u ukupnom poretku s 390 bodova. Njegov australski kolega Oscar Piastri je na drugom mjestu, 24 boda iza. Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen iz momčadi Red Bull je na trećem mjestu, 49 bodova iza Norrisa. U igri je još 58. 

Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad

Formula 1Velika Nagrada Sad-aLas VegasPoplava
