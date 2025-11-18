Nova velika promjena u Formuli 1: Ovo bi moglo imati veliki utjecaj na vozače

FIA i Formula 1 uveli su ograničenje od maksimalno 25 krugova bez mijenjanja guma iz sigurnosnih razloga, čega će se momčadi morati pridržavati na pretposljednjoj utrci svjetskog prvenstva 30. studenog, Velikoj nagradi Katra na stazi Lusail.

Odluku je službeno objavio talijanski proizvođač guma za F1 Pirelli. U izjavi za javnost napisali su da će na jednom setu guma biti dopušteno maksimalno 25 krugova, jer nakon duge vožnje na stazi Lusail nije bilo zajamčeno da guma neće puknuti pri najvećoj brzini, što bi moglo biti kobno za vozača.

Staza Lusail poznata je po velikim opterećenjima za gume, dijelom zbog visokih temperatura zraka i asfalta. Prije dvije godine trošenje guma bilo je ograničeno na 18 krugova, što je zahtijevalo najmanje tri zaustavljanja u boksu tijekom utrke od 57 krugova. Ove godine vozači će morati mijenjati gume najmanje dva puta.

"Ova mjera smatrana je potrebnom nakon analize guma korištenih u sezoni 2024.", rekao je Pirelli. "Prošle godine, nekoliko guma, posebno prednja lijeva guma, doseglo je maksimalnu razinu istrošenosti“, objasnio je proizvođač.

Velikoj nagradi Katra prethodi Velika nagrada Las Vegasa u Sjedinjenim Državama u nedjelju 23. studenog. Sezona će završiti Velikom nagradom Abu Dhabija 7. prosinca.

Tri utrke prije kraja, Britanac Lando Norris iz McLarena vodi u ukupnom poretku s 390 bodova. Njegov australski kolega Oscar Piastri je na drugom mjestu, 24 boda iza. Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen iz momčadi Red Bull je na trećem mjestu, 49 bodova iza Norrisa.