19-godišnja Poljakinja doživjela linč nakon jednog skoka: Poruke koje prima šokirale su i Savez

Zimske olimpijske igre trebale su biti ostvarenje sna za 19-godišnju Polu Bełtowsku. Umjesto toga, mlada poljska skakačica suočila se s valom uvreda i poruka mržnje koji je, barem nakratko, zasjenio njezin prvi nastup na najvećoj sportskoj pozornici.

Poljska mješovita reprezentacija u skijaškim skokovima nije uspjela izboriti drugu seriju natjecanja u Milanu i Cortini d’Ampezzo, a dio javnosti krivnju je svalio upravo na debitanticu. Njezin skok od 82 metra bio je najslabiji u ekipi, što je izazvalo lavinu negativnih reakcija na društvenim mrežama.

Bełtowska nije bježala od odgovornosti. Nakon natjecanja iskreno je priznala kako je svjesna da njezin pokušaj nije bio na razini koju je priželjkivala. „Znala sam da taj skok može odlučiti. Osjećala sam pritisak i nisam htjela razočarati“, poručila je, pokazujući zrelost koja nadilazi njezine godine.

No, ono što je uslijedilo pokazalo je i tamniju stranu sporta u digitalnom dobu. Iako, kako kaže, izbjegava čitati javne komentare, privatne poruke koje je počela primati šokirale su je. U njima, tvrdi, više nije bilo sportske kritike, već osobnih napada i otvorene mržnje. „Nisam očekivala takvu razinu netrpeljivosti“, priznala je.

U obranu mlade skakačice stala je njezina reprezentativna kolegica Anna Twardosz, istaknuvši koliko je Bełtowska radila da bi zaslužila mjesto u olimpijskom timu. Naglasila je da je riječ o sportašici koja ulaže golem trud i koja tek gradi svoju karijeru, a ne o nekome tko bi trebao biti meta javnog linča.

Reagirao je i Poljski skijaški savez, koji je oštro osudio govor mržnje usmjeren prema 19-godišnjakinji. U službenom priopćenju naglasili su kako je granica između kritike i osobnog napada odavno prijeđena te podsjetili da je Bełtowska svoje mjesto na Igrama izborila rezultatima i radom. Istaknuli su i kako se nalazi među pedeset najboljih skakačica svijeta, što dovoljno govori o njezinoj sportskoj vrijednosti.

Savez je potvrdio da sportašica ima potporu stručnog stožera, uključujući i timskog psihologa, kako bi lakše prebrodila pritisak. Poruka na kraju priopćenja bila je jednostavna, ali snažna: uz nju su.

Podrška je stigla i s međunarodne razine. Međunarodna skijaška federacija (FIS) javno je poručila da stoji uz mladu Poljakinju i da će se uvijek suprotstaviti svakom obliku mržnje prema sportašima.

Priča Pole Bełtowske podsjetnik je koliko su sportaši danas izloženi ne samo rezultatu, nego i sudu anonimne mase. Jedan skok može odlučiti plasman, ali nikada ne bi smio postati povod za osobni progon. Olimpijske igre slave trud, hrabrost i natjecanje – a upravo je hrabrost ono što će ovoj 19-godišnjakinji sada najviše trebati.

