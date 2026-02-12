Snimili 'palog' gradonačelnika: Vinko Grgić doveden na ispitivanje u USKOK
Tužiteljstvo navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić u četvrtak je, oko 16,30 sati u pratnji policije doveden u osječke prostorije Uskoka, gdje bi trebao biti ispitan.
Uskok je prethodno izvijestio kako su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba, prema više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
Tužiteljstvo navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Odvjetnik Ante Burić izjavio je novinarima kako je Grgić u ovome postupku za branitelja izabrao odvjetnika Frana Olujića, kojega on privremeno zamjenjuje zbog spriječenosti.
"Još nisam vidio pouku o pravima, pa ne mogu reći za što se točno tereti gospodina Grgića. O tome ćemo nešto više znati kasnije, ali detalje postupka u ovoj fazi ne možemo iznositi u javnost", kazao je Burić.
