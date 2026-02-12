FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTKRIVENO TKO ĆE GA BRANITI /

Snimili 'palog' gradonačelnika: Vinko Grgić doveden na ispitivanje u USKOK

Snimili 'palog' gradonačelnika: Vinko Grgić doveden na ispitivanje u USKOK
×
Foto: David Jerkovic/pixsell

Tužiteljstvo navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

12.2.2026.
17:36
Hina
David Jerkovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Uhićeni gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić u četvrtak je, oko 16,30 sati u pratnji policije doveden u osječke prostorije Uskoka, gdje bi trebao biti ispitan.

Uskok je prethodno izvijestio kako su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba, prema više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Snimili 'palog' gradonačelnika: Vinko Grgić doveden na ispitivanje u USKOK
Foto: David Jerkovic/pixsell
Snimili 'palog' gradonačelnika: Vinko Grgić doveden na ispitivanje u USKOK
Foto: David Jerkovic/pixsell
Snimili 'palog' gradonačelnika: Vinko Grgić doveden na ispitivanje u USKOK
Foto: David Jerkovic/pixsell

Tužiteljstvo navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Odvjetnik Ante Burić izjavio je novinarima kako je Grgić u ovome postupku za branitelja izabrao odvjetnika Frana Olujića, kojega on privremeno zamjenjuje zbog spriječenosti.

"Još nisam vidio pouku o pravima, pa ne mogu reći za što se točno tereti gospodina Grgića. O tome ćemo nešto više znati kasnije, ali detalje postupka u ovoj fazi ne možemo iznositi u javnost", kazao je Burić.

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićeno 15 narko - mafijaša. Prali novac kroz stanove i varali ljude, među njima i bivši maneken!

UskokOsijekVinko GrgićUhićenjeKorupcijaGradonačelnikNova Gradiška
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx