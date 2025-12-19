Revolucija! Počinje nova era Ferrarija: 'Pomagat ćemo Lewisu, a naš cilj je samo jedan'

Počinje nova era u Ferrari u Formuli 1. Tako barem najavljuju iz Ferrarijevog tabora. Talijanska La Gazzetta Dello Sport piše kako je došlo vrijeme za promjene u Ferrariju.

Novi bolid bit će predstavljen 23. siječnja

Tradicionalni božićni ručak u Maranellu zaključuje godinu koja je započela obećavajućim izgledima, ali se brzo pretvorila u dugo i mukotrpno čekanje na tehničku revoluciju 2026. Savršeni poligon za kultnu momčad Formule 1 koja želi preokrenuti hijerarhiju i vratiti se na put dugo propuštenog uspjeha. I unatoč sjeni nedavno završene sezone, složene koliko i razočaravajuće, riječi i djela šefa Ferrarija Frederica Vasseura su obećavajuća, jasna i glasna. U Ferrariju tvrde kako znaju gdje su u netkoj završenoj sezoni griješili, što moraju popraviti kako bi bili bolji.

Neizvjesnost je ono što ujedinjuje riječi svih, dok razmišljaju o 2026. o kojoj se premalo može reći, predvidjeti i zamisliti.

"Zapravo ne znamo o čemu razmišljaju i gdje su naši suparnici kad je riječ o razvoju bolida, a to ćemo saznati tek tijekom prvih testova sljedeće godine", uvjerava tehnički direktor Loic Serra, ponavljajući Vasseuraova razmišljanja.

"U Bahreinu, tijekom predsezonskih testiranja, vidjet ćemo vrlo različite bolide", uvjerava, "s odlukama momčadi u vezi s ovim propisima koje bi se potencijalno mogle promijeniti za 180 stupnjeva."

Međutim, počinju s jednom sigurnošću, prvom za uskoro formirani Ferrari, a to je datum koji će se označiti u kalendaru. Novi bolid bit će predstavljen 23. siječnja, samo nekoliko dana prije početka testiranja u Barceloni, koje će se održati iza zatvorenih vrata i poslužit će kao pokazatelj početnog puta u 2026., koja će zahtijevati veliku prilagodbu.

"Ključno pitanje sljedeće sezone bit će upravljanje ograničenjem proračuna“, nastavio je Vasseur,

"Ako momčad počne uvoditi četiri ili pet ažuriranja u prvim utrkama ili ako, na primjer, moraju poslati novu karoseriju na daleku utrku poput Japana ili Kine, na početku godine troše polovicu svog razvojnog proračuna. Stoga će biti važno pažljivo procijeniti korak po korak što učiniti, na temelju toga gdje se nalazimo.“

Tisuću neizvjesnosti

I usred tisuću neizvjesnosti, šef Ferrarijeve momčadi započinje 2026. s velikom sviješću:

"Tko god bude ispred svih u Melbourneu, na prvoj utrci, neće nužno imati pobjednički automobil godine.“

Međutim, kako bismo revolucionarnu 2026. započeli na pravi način, moramo samouvjereno raspetljati čvorove neuspješne 2025.:

"Znamo područja u kojima moramo bolje raditi nego ove godine. Znamo da su razlozi koji su doveli do naše diskvalifikacije u Kini utjecali na nas tijekom trećine prvenstva“, objasnio je Vasseur.

"Također znamo gdje su bile pozitivne strane, poput dobrih zaustavljanja u boksu, strategija, pouzdanosti. Isto tako, moramo konsolidirati dvije ključne figure, tehničkog direktora Serru i zamjenika šefa Ferrarija Jeromea D'Ambrosija. Mislite da znate kako je biti u Ferrariju? Ne znate, jako je teško i zahtjevno“, naglasio je D'Ambrosio, koji se Ferrariju pridružio u srpnju 2024.

Pritisak, euforija i uzbuđenje, pozitivno i negativno, nešto su što se ne može usporediti ni s čim. Prema riječima Vasseura, odluka o vrlo ranom zaustavljanju ažuriranja SF-25 kako bi se usredotočili na razvoj sljedećeg bolida također je imala značajan utjecaj na klimu u timu tijekom cijele sezone:

"Uvjeren sam da je to bio pravi izbor, ali sam podcijenio psihološki utjecaj koji je ova odluka imala na svakog člana tima, uključujući i vozače."

Vasseur je dio svojih razmišljanja posebno uputio svojim vozačima:

"Čak i u najtežim trenucima, Hamilton je uvijek pokušavao pronaći rješenja razgovarajući s članovima momčadi, sa inženjerima. To donosi pozitivnu energiju unatoč poteškoćama.“

Ove su poteškoće dominirale Lewisovom prvom godinom u Ferrariju, jer su u Ferrariju podcijenili utjecaj tako velike promjene za njega, a ne radi se samo o kulturi ili hrani, već o svakom pojedinom postupku.

'Moramo poboljšati suradnju'

"Moramo poboljšati suradnju. Radi se i o boljem međusobnom razumijevanju, znajući što mu treba.“

Svaka procjena potencijalnih promjena u garaži s brojem 44 moguća je za izgradnju čvrstog odnosa, uključujući i s njegovim trkaćim inženjerom, Riccardom Adamijem. U međuvremenu, Vasseur je umanjio Leclercovu poruku "sada ili nikad“ u Abu Dhabiju u vezi s Ferrarijevim ugovorom za 2026.:

"Ne biste trebali previše obraćati pažnju na to što vozači govore čim izađu iz automobila nakon utrke“, tvrdi Vasseur, koji ne skriva ključnu važnost koju će sve bliže suočavanje s promjenom propisa imati za Ferrari, uključujući i vozače. I tako će svi u Maranellu imati ograničeno vrijeme odmora prije početka nove sezone. U međuvremenu, ispod božićnog drvca, postoji samo jedna želja. Vratiti se u borbu za naslov svjetskog prvaka.

