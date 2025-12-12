Hrvatska ima europskog prvaka: Mladi Oscar pomeo konkurenciju u Prištini
U finalnom susretu Kovačić je nastupio odlučno te je pobjedom 2-1 protiv Andreja Zagorulka potvrdio izvanrednu formu i osvojio zlato
Hrvatski reprezentativac Oscar Kovačić iz TK Prana osvojio je naslov europskog prvaka u tekvondou do 21 godine u kategoriji do 80 kilograma na EP koje se održava u Prištini.
Kovačić je do finala došao nizom uvjerljivih pobjeda. Najprije je svladao reprezentativnog kolegu Nenada Kovačića 2-0, zatim domaćeg predstavnika Jona Gashija također 2-0, kao i Belgijanca Troyja Cammaertsa.
U četvrtfinalu je bio bolji od Grka Andronikosa Panagiotidisa 2-1, dok je u polufinalu kontrolirano slavio protiv Filipa Blaževskog iz Sjeverne Makedonije sa 2-0.
U finalnom susretu Kovačić je nastupio odlučno te je pobjedom 2-1 protiv Andreja Zagorulka potvrdio izvanrednu formu i osvojio zlatnu medalju.
