FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAPA DO PODA /

Hrvatska ima europskog prvaka: Mladi Oscar pomeo konkurenciju u Prištini

Hrvatska ima europskog prvaka: Mladi Oscar pomeo konkurenciju u Prištini
×
Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

U finalnom susretu Kovačić je nastupio odlučno te je pobjedom 2-1 protiv Andreja Zagorulka potvrdio izvanrednu formu i osvojio zlato

12.12.2025.
21:08
Hina
Kristina Stedul Fabac/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski reprezentativac Oscar Kovačić iz TK Prana osvojio je naslov europskog prvaka u tekvondou do 21 godine u kategoriji do 80 kilograma na EP koje se održava u Prištini.

Kovačić je do finala došao nizom uvjerljivih pobjeda. Najprije je svladao reprezentativnog kolegu Nenada Kovačića 2-0, zatim domaćeg predstavnika Jona Gashija također 2-0, kao i Belgijanca Troyja Cammaertsa.

U četvrtfinalu je bio bolji od Grka Andronikosa Panagiotidisa 2-1, dok je u polufinalu kontrolirano slavio protiv Filipa Blaževskog iz Sjeverne Makedonije sa 2-0.

U finalnom susretu Kovačić je nastupio odlučno te je pobjedom 2-1 protiv Andreja Zagorulka potvrdio izvanrednu formu i osvojio zlatnu medalju.

FIFA pod teškim optužbama: Zar ovoliko moramo izdvojiti za praćenje reprezentacije?

TekvondoZlatna MedaljaEuropsko PrvenstvoPriština
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAPA DO PODA /
Hrvatska ima europskog prvaka: Mladi Oscar pomeo konkurenciju u Prištini